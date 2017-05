Los trucos de maquillaje de Meghan Markle, contados por su maquilladora

Aunque hasta hace prácticamente unos meses Meghan Markle era una actriz desconocida en nuestro país, desde que se conoció su relación con el príncipe Harry de Inglaterra, no hay semana en la que medio mundo no se haga eco de todo lo que tiene que ver con la futura cuñada de Kate Middleton: sus looks o los encuentros con el príncipe Harry despiertan mucho interés, pero no es lo único, también su maquillaje.

Icono de estilo para muchas mujeres, la actriz de 'Suits' apuesta siempre por looks sencillos, al igual que su maquillaje, de quien su maquilladora ha dado las claves a 'E! Online'.

"A Meghan le gusta dar una imagen fresca y para ello doy un toque de color en la piel, ojos ahumados pero de forma sutil en tonos marrones", ha contado Min Min Ma. A los labios, uno de los rasgos que más llaman la atención de su rostro, le gusta aplicarle un toque de color bien sea con un tono rosa o coral, "aunque los nude también son de sus favoritos", ha declarado su Make Up artist.

Nunca la veremos luciendo una base de maquillaje muy espeso y sí de aspecto jugoso para que las pecas de su rostro no desaparezcan y con ellas ese aspecto juvenil que tanto le caracteriza. Eso sí, antes de ello le aplica un serum de Decleor y unas ampollas y tapa las ojeras con el icónico iluminador corrector Touche Eclat de Ives Saint Laurent.