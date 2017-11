Abrigos de pelo, ideas para combinarlos

Llega el frío y toca abrigarse pero ir bien calentita no tiene que ser sinónimo de perder el glamour. Los abrigos de pelo, que siguen de plena tendencia este invierno, son perfectos para crear looks con los que no pasar ni gota de frío y además son un básico para las fiestas que están a punto de llegar.



Serán tu comodín para diferentes eventos navideños y también podrás restarles importancia combinándolos con jeans, camisetas y playeras. Así es como los llevan algunas de las blogueras más importantes del país:







Feeling cosy in company of the cutest @furla friend... Can't get better than that! ???? #FurlaFeeling #ad Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 12:44 PST