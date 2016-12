Cómo cumplir los propósitos de año nuevo

Es habitual que con el comienzo del año nuevo creemos nuestra propia lista de buenos propósitos. Dejar de fumar, llevar un estilo de vida más saludable, hacer más ejercicio físico, comer mejor y pasar mayor tiempo con la familia y los amigos suelen ser los más habituales. "Los deseos ligados a la carrera profesional se expresan mejor a finales del verano, coincidiendo con el comienzo del curso académico", explica la doctora Marina Sangonzalo, psicóloga del Hospital Quirónsalud Valencia.

Pero, ¿por qué pasado un tiempo no hemos sido capaces de alcanzar muchos de ellos? Según la doctora Sangonzalo, no los cumplimos porque los lanzamos como ilusiones que se transforman en fantasías debido a que carecemos de las estrategias adecuadas para trazar planes y cumplirlos. "Para que un objetivo se cumpla es necesario que tenga un componente cognitivo fuerte, que incluya imágenes mentales de la meta y también que responda a una jerarquía con objetivos menores o submetas que nos conduzcan al éxito", añade.

Para el doctor Miguel Sánchez, neuropsicólogo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, no existen recetas mágicas para conseguir todo aquello que nos solemos proponer a principios de año: "Sí es cierto que una correcta formulación de los propósitos y una serie de pasos a tener en cuenta incrementan exponencialmente nuestras posibilidades de alcanzarlos", explica.

Pasos para conseguir nuestros propósitos

Los especialistas aconsejan seguir los siguientes pasos para hacer realidad nuestros propósitos de año nuevo:

1. Piensa en un área de tu vida que necesite mejorar (personal, afectiva, de salud, laboral, de ocio€).

2. Intenta visualizar algo relacionado con este área que te gustaría conseguir de cara al año que entra. Imagínate a ti mismo en el instante en que lo alcanzas.

3. Hazte las siguientes preguntas: ¿Qué necesito para conseguir mi objetivo?, ¿qué obstáculos encontraré? Piensa en todo aquello en que puedes apoyarte para llegar a buen puerto.

4. Ahora trasládalo a un papel. Siempre formulado en positivo porque los objetivos que empiezan por "no quiero€" o "no voy€" simplemente no funcionan.

5. Escribe tu propósito para el año nuevo siguiendo las siglas "M.A.R.T.E":

a. Medible: que tu propósito se pueda cuantificar. ¿Cuántas veces voy a ir a correr por semana? ¿Cuántas horas voy a dedicar al estudio de esa materia que quiero aprender?

b. Alcanzable: es decir, que esté dentro de mis posibilidades, y que yo cuente con los recursos para conseguirlo. No te pongas metas excesivamente altas.

c. Realista: que no sea nada mágico ni fantasioso.

d. Temporizado: debemos acotar en el tiempo cuántos meses o semanas nos ponemos de plazo para conseguir el objetivo.

e. Específico: debería formular mi propósito de la manera más concreta posible.

6. Firma este papel como si fuese un contrato contigo mismo. Verifícalo semana a semana para asegurarte de que lo estás cumpliendo.

En caso de que fracases, sé paciente contigo mismo, vuelve a intentarlo, no te quedes en la culpabilidad. El doctor Sánchez aconseja analizar qué ha fallado o cuáles han sido las causas del incumplimiento de tu propósito, reformularlo y volver a empezar. "En caso de éxito", añade, "comparte tu emoción con los demás, trata de entender qué te ha ayudado a conseguirlo y formula nuevos propósitos. Recuerda que no hace falta que sea año nuevo, ni lunes, ni vuelta de vacaciones ni nada para poder plantearte buenos propósitos".