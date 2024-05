Un cortocircuito en una finca okupa de Bonrepòs deja sin luz a decenas de vecinos

"Llevamos tiempo avisándolo y esto solo ha confirmado nuestras denuncias". Es la queja de uno de los vecinos de la calle Pintor Lluch de Bonrepòs i Mirambell que el pasado viernes se quedó sin suministro eléctrico durante varias horas debido a un cortocircuito en el cuadro eléctrico en una finca ocupada en el municipio desde hace más de tres años. Según denuncia el afectado, el incidente se produjo debido a que los numerosos enganches ilegales de los okupas a la luz, que saturó el sistema eléctrico y originó un gran chispazo, afectando al suministro en varias viviendas de uno de los edificios contiguos.

"Escuchamos un petardazo y al asomarme al balcón vi unas llamas y me asusté", señala otra de las afectadas que confiesa mantener en su mente a día de hoy las terribles imágenes del incendio de Campanar. Y es que según afirma, fruto del chispazo se registró una pequeña llamarada que afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los bomberos, no llegó a más. "Llegué a pensar que me iba a quedar sin casa porque se iba a quemas todo", rememora la mujer.

Iberdrola evalúa los daños

Fuentes municipales consultadas por este diario confirman los hechos denunciados por los vecinos aunque matizan que en ningún caso se llegó a originar ningún incendio. "Al parecer se produjo un cortocircuito que provocó que varias viviendas se quedaran sin electricidad durante unas horas", señalan desde el consistorio, que destacan que "en cuestión de unas horas bomberos y técnicos de la compañía eléctrica lograron resolver la incidencia y restablecer el suministro eléctrico".

Una brigada de bomberos acudió al edificio ocupado en el que se produjo el cortocircuito. / LEVANTE-EMV

Asimismo, estas mismas fuentes destacan que en estos momentos Iberdrola está evaluando los daños en electrodomésticos, así como las averías que se hayan podido producir en las viviendas afectadas, e inciden en que ahora la compañía eléctrica será la encargada de negociar con todas las personas afectadas la manera en la que se van a reponer estos daños, que han afectado principalmente a electrodomésticos.

"Cada vez se enchufa más gente"

Si bien los vecinos agradecen al consistorio la agilidad con la que actuaron, creen necesario "tomar cartas en este tema que nos tiene viviendo en vilo desde hace más de tres años". En este sentido, subrayan que lo sucedido la noche del pasado viernes "es un aviso de una situación que llevamos mucho tiempo denunciando" y advierten que si no hacen nada "cualquier día va a provocar una desgracia mayor, y entonces nos llevaremos las manos a la cabeza".

Los vecinos atribuyen el incidente del pasado viernes a la "inmunidad" con la que actúan los residentes ilegales. "El problema es que como la luz les sale gratis, cada vez se enchufan más. Y entonces pasa lo que pasa", se aqueja uno de los afectados, que recrimina los inconvenientes que ha originado esta avería "a personas que pagan religiosamente sus impuestos y su factura de la luz". En este sentido, señala que debido a este cortocircuito varios vecinos de la finca contigua se han visto afectados. "Hay gente mayor a la que se le ha estropeado la luz, la televisión o la nevera por culpa de esta gente, y ahora hasta que lo solucionen son los que van a pagar las consecuencias".

Piden medidas al consistorio

En este contexto, reprochan al consistorio "que no hagan nada sabiendo que esta gente se está enganchando de manera ilegal a la luz, sabiendo que no es legal y que además pone en riesgo nuestra integridad" y recuerdan que en la calle afectada "viven muchas personas mayores y niños". Cabe destacar que ante el aluvión de quejas vecinales y para garantizar la seguridad en la zona, el consistorio reforzó la presencia policial en la zona. Sin embargo, los vecinos aseguran que estos refuerzos "se han aliviado" y que la presencia de agentes se produce ahora "de manera puntual".

Edificio ocupado en Bonrepòs en el que se produjo el cortocircuito. / LEVANTE-EMV

Así, instan al Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell "que no se olviden de nosotros. Llevamos más de tres años sufriendo esta situación. Nosotros seguimos estando enfrente y sufriendo los ruidos y la inseguridad cada día", se aqueja una de las afectadas, que predice que "si no actúan, tarde o temprano pasará algo peor porque lo del viernes fue solo un aviso".