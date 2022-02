L’FP es passa al món virtual amb un campus d’innovació docent

CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa organitzen — junt amb FPInnovación—, la trobada virtual #Innovaprofes. Es tracta d’un espai que comptarà amb microxarrades, tallers i conferències; i una oportunitat en la qual centenars de docents de Formació Professional intercanviaran experiències i aprendran sobre noves tecnologies educatives.

#Innovaprofes tindrà lloc el dissabte 19 de febrer de 9:15 h a 18:00 h a través de la plataforma de realitat virtual Virtway; i és possible apuntar-se fins el 15 de febrer inclós.

Durant la jornada, els participants podran aprendre de metodologies, recursos, gestió d’espais, organització i tendències a través de xarrades, ja que un dels objectius és que els docents amplien el seu coneixement sobre innovació en l’àmbit educatiu. Els col·loquis seran sobre treball amb tecnologies 3D; espais de creativitat; comunitats de pràctiques, estratègies de comunicació; i start ups.

D’esta maner, els impulsors pretenen donar eixida a les inquietuds docents i innovadores, alhora que fer networking amb la comunitat educativa i les entitats que formen part de l’esdeveniment, per tal d’intercanviar experiències. Així, s’ha organitzat un «campus virtual» en el qual els assistents participaran a través d’avatars creats per ells mateixos. Tanmateix, hi haurà un espai expositiu, on els centres educatius podran mostrar les seues «Aules d’Emprenedoria»; i entitats i empreses relacionades amb la Formació Professional, acostaran les noves tendències en l’àmbit educatiu als assistents.

La ponència inaugural serà a càrrec de Xavier Marcet, professor de la Barcelona School of Management i consulte expert en estratègia, innovació i transformació.

La trobada té lloc per segon any consecutiu després que l’any passat més de 1.000 docents s’inscrigueren per a aprendre i compartir experiència en l’àmbit de la innovació.

A més, l’anterior edició va aconseguir tindre un impacte social de 60.900 impressions a través de les xarxes socials de l’esdeveniment, @fpinnovacion, sent Trending Topic a Espanya. El programa complet i la inscripció es poden fer a https://fpinnovacion.com/encuentro/.