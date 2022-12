La Conselleria d’Educació ja està enviant als centres educatius el llibre "Fuster per a infants", prologat per Mireia Ferrando i il·lustrat per Núria Tamarit, Pablo Caracol i Luna Pan, que reuneix tres contes de Fuster: "Abans que el sol no creme", "El caragol" i "El pas de l’any". Este llibre, que permet treballar la competència lectora i literària, reunix per primera vegada en un únic volum la producció infantil de Fuster. Per tant és un recull dels tres únics escrits que l’escriptor suecà va dedicar als infants.

Es tracta d’una de les iniciatives que, amb motiu de la celebració del centenari del naixement de Fuster —que s’ha commemorat enguany—, ha dut a terme la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació. La conselleria envia un total de 4.342 llibres, quatre per centre. A més, perquè tinga major utilitat, han elaborat una unitat didàctica per a treballar l’obra a l’aula i que pot trobar-se al Rebost Digital o al web d’Innovació. Esta unitat didàctica està dirigida i dissenyada per Teresa Añó Castelló i coordinada i revisada per Neus Sánchez Marí, i tracta de facilitar als docents la seua tasca per difondre a l’escola la figura de Fuster, com a referent de la literatura valenciana i defensor de la llengua.

Propostes flexibles

Les propostes didàctiques que s’inclouen són flexibles i innovadores i, entre altres coses, tenen l’objectiu de donar a conèixer Joan Fuster als més menuts i menudes, des de l’escola; posar en valor la literatura en valencià; fomentar la lectura d’una forma innovadora; aconseguir que la literatura servisca com a element de diversió; i visibilitzar els objectius de desenvolupament sostenible, en l’àmbit de l educació i la cultura.

Tanmateix es proposen al professorat activitats per a aprofitar diferents contextos de l’entorn per a promoure una educació més real basada en un aprenentatge vivencial; així com involucrar a les famílies en el coneixement de la figura fusteriana.

Entre altres coses, abans de començar a contar els contes, es pot crear amb els més menuts un context ambientat en Fuster (amb bigotis o ulleres negres); el conte "El pas de l’any" es pot ambientar amb elements característics de cada estació; "El caragol" pot ser ideal per als dies de pluja; i amb "Abans que el sol no creme" es fa un receptari sobre l’arròs.