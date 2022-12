L’esport unix escoles a Elda

companyonia, valors i amistat. El CP Pintor Sorolla i el CEIP Poeta Miguel Hernández, ambdós d’Elda, han celebrat la primera "Floorball Cup" de la ciutat. L’alumnat de 5é de Primària ha gaudit d’este esport tan dinàmic —jugat amb un stick i una pilota de plàstic, com l’hoquei— durant quasi quatre hores. Distribuïts en 16 equips mixtos, compostos per alumnes dels dos col·les, s’han fet quasi 50 partits on l’esportivitat, la companyonia, l’esforç i l’amistat han sigut els autèntics protagonistes de la jornada. En finalitzar, es van fer una gran foto de família. Els centres ja organitzen la pròxima trobada.