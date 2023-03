Una escola de Pasqua que ensenya a cuidar del medi ambient marí

L’Escola de Pasqua més divertida i educativa torna de l’11 al 14 d’abril a l’Oceanogràfic de València amb la «Missió Tortuga», en la qual els xiquets i les xiquetes podran conéixer de mà dels educadors i biòlegs totes les curiositats relacionades amb la vida de les tortugues: uns animals que porten més de 200 milions d’anys en la Terra i que es troben cada vegada més amenaçats.

Els més menuts d’entre cinc i dotze anys podran participar d’esta escola de pasqua en la qual coneixeran, a més, com cuidar d’uns animals tan emblemàtics.

Tanmateix, aprendran els perills als quals s’enfronten les tortugues en el medi natural —com la pesca accidental, la reducció de les seues zones d’implantació, la contaminació o la presència de plàstics en mars— i com poder crear un lloc més segur

Des de les nou del matí fins a les cinc de la vesprada, els «exploradors» s’embarcaran en una «missió» de protecció amb tallers, activitats i manualitats relacionades amb el món de les tortugues.

A més, tindran l’oportunitat de visitar l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA de la Mar); un lloc destinat a cuidar les tortugues marines que apareixen ferides o encallades en la costa. De fet, els xiquets i les xiquetes de l’Escola tindran l’oportunitat de veure en directe la tornada a la mar d’una de les tortugues recuperades en l’ARCA com a colofó de l’Escola de Pasqua de l’Oceanogràfic.

Una nit a l’aquari

La nit del dijous 13 d’abril, els infants podran participar en la gran gimcana nocturna «Missió Tortuga», on es convertiran en vertaders aventurers amb l’objectiu de salvar estos animals. En cada instal·lació de l’aquari, es crearà una sèrie de proves que hauran de superar per a arribar a la següent pista. Aconseguiran rescatar a totes les tortugues? Una vegada troben tota la informació dels missatges, els xiquets i xiquetes passaran la nit dormint en l’emblemàtic túnel dels taurons de l’Oceanogràfic. Tota la informació està disponible al web de l’Oceanogràfic i la data límit per a reservar plaça és el diumenge 2 d’abril.