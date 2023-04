El Túria com a recurs educatiu

El CEIP Humanista Mariner de València ha descobert totes les vessants del riu Túria i les característiques de l’actual parc, que creua la ciutat de punta a punta. Eixe ha sigut el tema que han triat per al projecte que, cada curs, desenvolupen totes les classes de forma individual, primer, i després amb activitats internivells.

Este 2022-23, el claustre va apostar per estudiar el Túria i el seu antic recorregut perquè el parc ha fet ja 35 anys. «Cada any triem un tema com a eix vertebrador, que està present en totes les activitats i que és un punt d’encontre entre tots els nivells», explica la directora, Mari Carmen Sánchez. Així, amb el lema «Viu el riu», l’alumnat ha descobert durant els dos primers trimestres del curs totes les meravelles i el que aporta este espai a la capital del Túria, des del parc de Capcalera fins a l’Oceanogràfic. «Hem conegut la història del riu, i posterior jardí del Túria, els secrets dels seus ponts, hem visitat edificis emblemàtics —com l’Hemisfèric, l’Oceanogràfic, Naturia— i practicat esport: futbol, beisbol, carril bici», detallen des del centre del barri de Patraix.

Com a cloenda, recentment van dedicar les «jornades de convivència» —el que seria la setmana cultural— al projecte, amb activitats per a totes les classes i on l’alumnat explica a la resta tot allò aprés. Infantil va organitzar un pícnic, una patinada i jocs amb fang; 1r de Primària va mostrar el documental que havien fet del riu, convertits en ‘reporters’; 2n va crear un joc de l’OCA, en el qual s’ha d’anar «de pont a pont» o passa el torn si la fitxa cau en la casella del Gulliver. L’alumnat de 3r va crear una cançó, mentre que els d’un curs superior van organitzar un «Passaparaula»; els de 5é, una teatralització de la riuada i una gimcana i els de 6é, una maqueta, un trencaclosques i una exposició. A més, en estes jornades —que van ser a l’abril—, tota la comunitat educativa va participar, ja que les famílies (mares, pares, iaios …) van organitzar una gimcana, un túnel sensorial i un teatre de l’aigua. També hi hagué un concert, on tots i totes cantaren «Riu Túria, Riu».

«Ens ho hem passat fenomenal i hem après a estimar i cuidar el nostre riu, a més de treballar totes les competències que el currículum ens marca amb una metodologia més activa, participativa i col·laborativa on la finalitat general és l’intercanvi d’experiències i gaudir de moments de convivència entre els diferents nivells educatius», asseguren.

«Després d’haver-ho implementat diversos cursos, hem observat com les famílies, l’alumnat i el professorat estan molt satisfets. Busquem sempre l’excel·lència amb el nostre alumnat i organitzem activitats que els ajuden a desenvolupar-se, amb metodologies actives», afirma la directora. En concret, fa més d’una dècada que treballen amb projectes i des d’abans de la pandèmia van decidir crear les jornades de convivència, en les quals cada classe mostra a la resta què han estat fent sobre el tema.

Com expliquen, treballen en sessions setmanals dedicades al projecte, ja abans de la nova assignatura obligatòria que ha implantat la Lomloe. D’esta manera, el tema que es tria cada curs funciona com a «eix vertebrador de totes les activitats i com a punt d’encontre de tots els nivells educatius», el que «afavorix la convivència i l’intercanvi d’experiències», afegix Mari Carmen Sánchez. Tanmateix, el desenvolupament de projectes i les activitats menys dirigides a les aules afavorixen que siga l’alumnat el qui prenga la iniciativa i desenvolupe les idees. A més, augmenta la seua motivació per aprendre.

Molt enriquidor

El riu de la natura, de la cultura, de l’oci i el temps lliure, els esports, la gastronomia, els ponts, la història… des de l’Humanista Mariner afirmen que, el d’enguany, ha sigut un «eix vertebrador molt enriquidor» que, entre altres coses, els ha fet aprendre de la València d’abans i d’ara, a més de la natura o arquitectura. El projecte s’ha desenvolupat des de totes les àrees i ha treballat diferents competències: com la lingüística (amb les exposicions), les TIC (amb la cerca d’informació i l’elaboració de power points), l’anàlisi, l’escriptura... però, a més de classe, també han eixit a investigar i han inclòs visites a l’Oceanogràfic, a l’Hemisfèric i al Museu de les Ciències.

En l’aplicació d’estes noves maneres d’ensenyar i aprendre, la directora de l’escola pública destaca la tasca de tota la comunitat educativa. «Com equip educatiu, podem organitzar i planificar, però sense un claustre entregat com el nostre i sense les famílies, no podem portar a terme estes activitats a gran escala», assegura. En total, s’han implicat tots els i les alumnes, 207 xiquets i xiquetes de Primària, i també han comptat amb el suport de la inspectora d’Educació, Rosa Roig, que afirmen, s’ha bolcat en el projecte.

«Tots coneixem el riu, però ara hem vist la riquesa que té, hem descobert molts racons i alumnat i professorat hem aprés un ‘muntó’. Ha sigut un tema molt enriquidor», assegura Pepa Domingo, tutora de 2n, que explica també que «s’ha enfocat des d’una perspectiva diferent», amb la contribució dels docents especialistes. «És molt sorprenent el treball en equip de tots: professorat, alumnat i famílies», conclou.

Els xiquets i les xiquetes de 2n de Primària han ideat un Joc de l’Oca especial, on apareixen espais coneguts del riu. Es juga «De pont a pont i ves buscant la font» i la casella del Gulliver t’atrapa durant diversos torns, segons les normes que va inventar la classe.

L’alumnat de 6é de Primària ha sigut l’encarregat de fer una gran maqueta en la qual es veuen tots els ponts, trams i edificis que formen part del riu. La iniciativa va ser dels mateixos estudiants, que van decidir fer esta part del projecte de centre després d’una pluja d’idees a classe. El treball va ser presentat a la resta del centre i també el visitaran altres escolars del barri.