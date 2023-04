L’IES Ausiàs March de Manises està desenvolupant un Projecte d’Investigació i Innovació Educativa (PPIIE ) impulsat per la Conselleria d’Educació i amb el qual posen en valor la proximitat al riu Túria per a treballar els ODS de manera significativa, desenvolupar les competències clau i generar una vinculació entre la població escolar i el Parc Natural del Túria.

Des de l’institut expliquen que fan un tractament transversal dels aprenentatges «amb l’objectiu, no només de donar a conéixer el riu Túria, sinó de fer palesa la importància de residir i treballar al costat d’un dels 22 parcs naturals de la Comunitat Valenciana». D’esta manera esperen que, després de formar-se, l’alumnat actúe «d’agent difusor de tots els coneixements apresos i actor actiu per a la millora i conservació del Parc Natural del Túria».

En este cas, com el del CEIP Humanista Mariner de València —que ha fet un projecte sobre l’antic llit del riu—, s’han implicat molt els departaments del centre. A l’IES han participat, directa o,indirectament, els departaments d’Arts Plàstiques, Biologia i Geologia, Geografia i Història, Tecnologia, Matemàtiques, Economia, Valencià, Castellà, Música i Educació Física, entre altres. En concret, el projecte compta amb tres fases: unes jornades per a l’alumnat i la difusió en escoles properes a l’institut (primer i segon trimestre); i, de cara a final de curs (tercer trimestre), mostrar el treball a les famílies i a tota la població de Manises.

Durant el curs, tenint en compte el riu com a ecosistema, com a territori i com a font d’inspiració artística, ja han dut a terme diferents activitats: neteja, recollida de residus i anàlisi de l’aigua; construcció d’un model de filtrador d’aigua; ruta guiada de 3r i 2n d’ESO als grups de 1r i 2n d’ESO; plogging (combinació d’activitat esportiva i cura del medi ambient); i creació de treballs artístics amb els residus replegats per a una exposició en les columnes del centre; elaboració de fitxes sobre el patrimoni hidràulic; exposició sobre el valor de l’aigua; creació de dibuixos i escultures; fotografia creativa a partir del pont Manises-Paterna que travessa el riu a prop d’on se situa el centre; i plantació d’abres, entre altres.

Per a dur a terme este projecte, el centre públic compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manises i, especialment, de la seua regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient; a més d’associacions dedicades a la conservació i regeneració de la fauna i la flora del riu, com la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria o la Fundació Limne, a més de l’associació Afempes.