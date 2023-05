Un centenar d’alumnes de l’IES La Marxadella de Torrent s’han embarcat en un gran viatge que farà la seua primera parada esta vesprada. L’Auditori de Torrent acull hui la representació de l’obra de teatre «Los planetas del Principito» que han estat preparant durant tot el curs.

Es tracta d’un projecte que han dut a terme conjuntament des de diferents cicles de Formació Professional, dins del programa Emprén de la Conselleria d’Educació, que fomenta l’empreniment entre l’alumnat d’FP i l’aprenentatge de diferents habilitats essencials al món laboral. Així, les classes de la Marxadella s’han convertit en una oficina de producció, un estudi de disseny i construcció d’escenografia i un taller d’electricitat, tot el necessari per a traure endavant, quasi des de zero, una obra de teatre.

Com explica el professor Jose Manuel Pozo, coordinador del projecte, en l’adaptació de l’obra d’Antoine de Saint-Exupéry que presenten han treballat col·laborativament estudiants de formació professional bàsica, grau mitjà i superior, de les famílies d’Imatge i So, Transport i Manteniment de Vehicles i Electricitat i Electrònica de l’institut. Però què té a vore la història del Petit Príncep amb estos estudis?

Com explica Pozo, fa cinc anys van començar a treballar per projectes en diferents cicles —com Carrosseria— i van crear la simulació d’una cooperativa escolar, per a dur a terme encàrrecs com ocorre al món laboral real. Per a este curs el que volien era integrar a tots els cicles de les tres famílies que tenen al centre i la manera que van trobar fou amb un teatre sobre l’obra de Saint-Exupéry, un clàssic que ha passat a la història i que, a més, este 2023 ha fet 80 anys. «Ens semblava ideal poder integrar els diferents cicles i que no facen coses aïllades, sinó que puguen relacionar-se», afirma. Així, presenten un musical protagonitzat per alumnat voluntari —que ha treballat en horari extraescolar—, però on tota la part tècnica s’ha treballat des de classe, dins de la programació dels diferents estudis.

Els decorats amb fibra de vidre han sigut fets pels estudiants de Carrosseria; la il·luminació del volcà i l’accident, pels d’Electricitat; les projeccions les han arreglades el professorat i alumnat d’Imatge i So... Tots han intentat treballar «el més professionalment possible, com si foren les activitats reals que hauran d’enfrontar en un futur proper», apunta el docent.

«Los planetas del Principito», de 50 minuts de durada, és una adaptació d’una part del famós llibre, i ha comptat amb la col·laboració de GTI Grup de Teatre, que ha col·laborat en el vestuari, guió i música. Des del centre també volen agrair a Óscar Moreno i JuanFrancisco Martí, creadors de la música original. Tanmateix han tingut col·laboracions en qüestions com el maquillatge.

L’obra que podrà vore’s esta vesprada —amb una representació només per als estudiants dels cicles— inclou la visita del Petit Príncep a dos dels planetes que apareixen a la narració i, entre els personatges que sí que representen està l’home de negocis, l’aviador o la serp. També han inclós la part de l’amor amb la seua estimada rosa, però hagueren de descartar, «amb molta pena», la de la rabosa, segons relaten.

Es tracta d’un musical en el qual el més important ha sigut la part tècnica —desenvolupada als mòduls dels cicles—, però també han intentat que la interpretació estiguera a l’altura. Clara Martínez, de 18 anys i estudiant d’un grau superior, és l’encarregada de donar vida al Petit Príncep. «Està sent una experiència molt bonica. Sempre m’ha agradat el teatre, però mai havia fet res seriosament. Ha sigut un esforç, però estic molt contenta, és un personatge molt dolç i molt intel·ligent, que critica la visió de la vida dels adults», explica la jove.

Segons el coordinador, «el millor d’esta iniciativa ha sigut veure la implicació dels alumnes en un mateix treball». Entre altres coses, explica que el projecte «ha fomentat la interacció entre els estudiants i ha millorat les seues habilitats comunicatives i creatives». Després de l’estrena, no descarten representar l’obra per als altres nivells de l’institut i, tal vegada, continuar amb la història el pròxim curs. Com explica Clara Martínez, el resultat final és «molt divertit, amb molta imaginació i creativitat.