Obert el termini d’inscripcions dels diferents projectes del programa «A la mar»

La Conselleria d’Educació i l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) mantenen obertes les inscripcions del programa «A la Mar 2023», tant per a la campanya d’estiu (que entre el 26 de juny i l’1 de setembre oferix cursos setmanals, a Benicàssim, Borriana i la Vila Joiosa), com per al programa Blau i el de caps de setmana.

En estiu, este programa d’oci, temps lliure i turisme actiu va dirigit a població en general a partir dels nou anys i persones i interessades a aprendre a navegar i gaudir de les activitats nàutiques. Les inscripcions són exclusivament telemàtiques (https://escolesdelamar.gva.es/escolesmar/presentacion), i hi inclouen una setmana de pràctica de vela, piragüisme, surf de rem, rem, vela perfeccionament, windsurf o vela de creuer iniciació. La campanya «A la Mar 2023», a més del programa Lliure d’estiu, inclou també els programes Blau —per a l’aprenentatge i la difusió dels esports nàutics i per al coneixement, la conservació i el respecte del medi marí, que es fa durantel curs escolar per a grups d’un mínim de 10 persones—; i el de cap de setmana, fins a octubre, per a donar a conéixer els esports nàutics des d’un punt de vista lúdic i recreatiu, amb classes teòriques i pràctiques d’un total de 10 hores.