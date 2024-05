Campillo: "Sobre l'Albufera, el Gobierno tiene que cumplir el BOE"

El concejal de Compromís y exregidor responsable del Parc Natural de l'Albufera Sergi Campillo se ha mostrado "decepcionado e indignado" con la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera por no haber cumplido lo previsto en el Plan Hidrológico del Júcar y por no haber ordenado ya que se transfieran al lago los 34,5 hectómetros cúbicos que figuran en este Decreto Ley. "El Gobierno de España, el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Júcar tienen que cumplir lo publicado en el BOE, el acuerdo con rango de ley, que cerramos tras meses de durísimas negociaciones con el ministerio desde el Ayuntamiento de València", ha declarado un "estupefacto" Sergi Campillo que ha acusado al Secretario de Estado del ministerio y al presidente de la CHJ de "mentir deliberadamente" sobre los hectométros cúbicos que dicen que se han transferido "al parque natural y no a la laguna".

Campillo ha cargado contra el alto cargo ministerial Hugo Morán y contra el presidente de la CHJ Miguel Polo y los ha acusado "de confundir deliberadamente a la ciudadanía respecto a los aportes hídricos que llegan a la laguna y los que llegan al parque natural". Hasta el punto que recuerda que durante meses, "yo mismo participé en esas negociaciones con Miguel Polo, y con la Generalitat, en defensa del Ayuntamiento de València, como propietario de l'Albufera, y firmamos un acuerdo reflejado luego en el plan de cuenca histórico, un acuerdo que por primera vez en la historia obliga por ley a garantizar esa dotación invernal al lago" porque es este periodo comprendido entre el 15 de octubre y 15 de mayo cuando más se necesita asegurar que el humedal tiene los aportes hídricos necesarios para asegurar la calidad del agua y del ecosistema natural.

Apoya la postura de la Generalitat y del ayuntamiento

El exvicealcalde de València comparte la postura del president de la Generalitat Carlos Mazón y de la alcaldesa María José Catalá, ambos del PP, "pese a las multiples diferencias ideológicas que tenemos", al reclamar al Ministerio que cumpla lo previsto en el Decreto Ley, ya que defender esta postura "es defender la postura de las instituciones valencianas, y en particular del ayuntamiento, que deben velar por los intereses del parque natural". Por tanto, en caso de que Ribera y Polo "no rectifiquen" entiende que la Generalitat el el ayuntamiento "tienen que ir a los tribunales para que un juez diga que se cumpla la ley, en definitiva, lo previsto en el Plan Hidrológico y en el Decreto Ley que lo regula".

Desde Compromís, ha insistido, "exigimos a Catalá, a la alcaldesa de València, que pase de las palabras a los hechos. Está muy bien reivindicar que l'Albufera necesita el agua que recoge el plan hidrológico del Xúquer. Un acuerdo al que llegamos desde el gobierno anterior y que está muy claro. Este año, l'Albufera tiene derecho a 34,5 hectómetros cúbicos. 14,5, provenientes de la modernización de los sectores de la acequia real del Xúquer, 10 hectómetros cúbicos del sistema Turia y 10 hectómetros cúbicos del sistema Xúquer. Si la Confederación no está cumpliendo con ese agua, que debe derivar obligatoriamente a l'Albufera porque lo dice el plan de cuenca, lo que debe hacer el Ayuntamiento de València como propietario de la laguna, es acudir a los tribunales".

"Si el gobierno del Estado -finalizó- no cumple el acuerdo de derivación de los 34,5 hectómetros cúbicos a los que tiene derecho la Albufera de València como dotación ambiental invernal, lo que debe hacer el Ayuntamiento de València es acudir a los tribunales. Y esto es lo que le pedimos formalmente desde Compromís a la alcaldesa María José Català, que vaya a los tribunales en defensa de l'Albufera", concluyó.