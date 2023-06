L’AVL convoca el II Premi Carme Miquel

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha convocat la segona edició del Premi Carme Miquel per a fomentar l’ús del valencià en els centres escolars valencians. El termini de presentació dels projectes, que s’haurà de fer a través del registre de l’entitat, començarà l’11 de setembre i finalitzarà el 29 del mateix mes.

El Premi Carme Miquel té per objecte guardonar els projectes que s’estiguen aplicant en els centres escolars que plantegen una transversalitat en tot el centre, siga en una etapa, en un nivell o en una aula, i que incidisquen directament en l’ús del valencià per l’alumnat o, fins i tot, per tota la comunitat educativa, famílies incloses.

El certamen està format per tres guardons amb dotacions diferents: Premi al projecte en el qual participe tot el centre escolar, guardonat amb un val per import de 3.000 euros en llibres, material escolar i jocs infantils; Premi al projecte en el qual participe tota l’etapa educativa, amb un val de 2.000 euros, i Premi al projecte en el qual participe tot el nivell o aula, amb un val de 1.000 euros.

Els projectes –que poden abraçar una etapa, un nivell o una aula– hauran d’estar redactats en valencià i tindran per objectiu potenciar o activar l’ús del valencià en el centre escolar. Hi podran participar tots els centres d’Educació i els de Primària, tant públics com concertats o privats, del País Valencià. Els responsables del projecte podran ser el professorat d’una etapa educativa, nivell o aula, segons l’abast del projecte presentat.

L’AVL donarà a conéixer el veredicte del jurat el 23 de novembre del 2023. El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 2 de desembre al monestir de Sant Miquel dels Reis. Les bases es poden consultar en la web de l’entitat.