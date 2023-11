Des de fa 23 anys, instituït per la Generalitat Valenciana, el dia 20 de novembre es commemora el Dia del Llibre Valencià. No obstant això, es tracta d’una efemèride poc coneguda fora dels cercles institucionals i acadèmics. El motiu de l’elecció de la data, per altra banda, és del tot encertat, perquè es tractava de donar a conéixer que Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, una de les novel·les més importants de la literatura medieval, es va publicar el mateix dia de l’any 1490.

Amb la constitució de l’efemèride, la Generalitat Valenciana tenia per objectiu promocionar l’edició de llibres en valencià i la literatura feta per escriptores i escriptors valencians. Per tant, la intenció era bona i necessària inicialment i també ara. Per això, el repte és donar-la a conéixer tant als centres educatius, entre els infants i els joves, com entre els usuaris de les biblioteques, les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Als centres educatius es poden programar activitats de foment de la lectura en valencià, com també als municipis a través de les biblioteques o altres serveis públics. En este aspecte, la iniciativa de l’Agencia de Promoció del Valencià d’Algemesí és digna d’admirar. Ha convocat a totes les persones que hi vulguen participar amb una proposta senzilla: enviar al correu electrònic de l’agència (aviva@algemesi.net) una fotografia o imatge de la coberta del llibre en valencià que li resulte més especial a cada u, bé perquè va ser el primer llibre en la nostra llengua que va llegir, bé perquè és el que més li ha agradat. Les imatges es poden enviar fins el dia 16 de novembre i amb les cobertes rebudes es faran recomanacions de lectura durant els dies 17, 18 i 20 en les xarxes socials que utilitza l’agència habitualment. Es tracta d’una activitats de fàcil aplicació i que dona idea de moltes altres iniciatives que es poden fer per commemorar un Dia del Llibre Valencià com es mereix.