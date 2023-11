Expedició Cavanilles significa «aventura, cultura, amistat, esport, companyonia, respecte, rialles.... coses que no em podia perdre, per res del món».

Així parla Miranda Moreno, una de les joves monitores que participa en esta iniciativa, que posa en valor els paratges naturals de la Comunitat Valenciana. El passat estiu van organitzar un campament gratuït de 14 dies per a joves de 15 a 17 anys a la Ribera del Xúquer i ara, la iniciativa ha crescut, compta amb finançament europeu, i hi ha sortides cada mes baix l’etiqueta «Cavanilles Explora», en este cas, dels 14 als 30 anys.

Este cap de setmana, els joves i adolescents han descobert Banyeres de Mariola, on aprengueren la història dels molins paperers i pujaren a la Blasca, a la Serra de Fontanella, per a contemplar l’Alcoià des de les altures.

Amb esperit aventurer, desig de conèixer i divertides converses, van arribar fins als 1.120 metres d’altitud per gaudir del paisatge. Abans, això sí, havien agafat forces amb una infussió de timó de la Serra de Mariola i coques.

Antonio José de Cavanilles -conegut popularment com Botànic Cavanilles— fou un científic valencià que, a la Il·lustració, va recórrer la geografia valenciana classificant i inventariant la flora autònoma. Esta iniciativa, més de 200 anys després, agafa el seu cognom i s’inspira en la seua tasca per a apropar als més joves a la natura, dirigint-se especialment a aquells compromesos i amb inquietuds culturals i aventureres.

Ara, la iniciativa forma part del programa Erasmus+ de la Unió Europea i, cada mes, l’associació juvenil organitza una eixida senderista gratuïta —només cal inscripció prèvia al web i autorització, en el cas dels menors—i, a més de Banyeres de Mariola, ja han passat per Cullera, Llíria i Beniatjar. En cada lloc, aprofiten per a conéixer el patrimoni social i cultural, a més del natural, i recorden i lligen els apunts de Cavanilles sobre eixa zona.Així, ja han visitat el castell de Beniatjar, la ciutat ibera d’Edeta a Llíria i el centre meteorològic de Cullera, entre altres coses.

El que més agraïxen els participants de cada activitat —fins a 40 persones, dividides en dos grups, per edats— és tindre l’oportunitat de descobrir racons de la Comunitat Valenciana en companyia. «El que més m’agrada és conèixer noves zones, per a mi totalment desconegudes, i poder integrar-me completament en els pobles que ens van rebre amb els braços oberts», diu la monitora. A més, destaca que amb la nova iniciativa poden reviure cada mes allò que van viure al campament d’estiu.

«És una bona manera de tornar a experimentar les sensacions viscudes i descobrir noves parts de la nostra realitat, la nostra terra valenciana. Les expedicions es fan en un ambient amigable i familiar i «són moments que ajuden a desconnectar i evadir-se d’esta societat tan activa, per poder seure durant uns instants i contemplar la calma i la pau; és una sensació espectacular», afegix.

Conéixer paratges i fer nous amics

Ferran Martín-Portugués és un dels expedicionaris. Amb 17 anys i de València, explica que es va apuntar a l’edició de l’estiu per a tindre unes vacances diferents. «A les excursions puc aprofundir la meua relació amb la resta d’expedicionaris i conéixer a nous joves», apunta. I és que, per a ell, «és una bona oportunitat per a fer amics i aprendre moltes coses de la nostra terra».

«De vegades sols anem a les zones més conegudes o turístiques i esta és una forma de conéixer pobles menuts amb una gran bellesa i riquesa», afegix. «A més d’aprendre moltes coses de cultura general i sobre el nostre territori, també he pogut aprendre sobre la convivència i els viatges», matissa.

Un altre expedicionari és Teo Soler, de 16 anys i de Castelló de Rugat, que destaca que també volia «viure una experiència diferent i conèixer gent nova, diferent a mi i al meu entorn». Ell, d’un poble menut també desitjava conéixer altres tipus d’entorns, pobles i paratges». «Cavanilles Explora és una forma de seguir visitant nous pobles, aprendre i retrobar-te amb expedicionaris de sortides anteriors», opina.

De fet, de les experiències que ja ha tingut es queda amb el «gran vincle i bona amistat» creats entre tots i totes les participants. «Sempre tenim ganes de vore’ns, d’estar junts, i fer tot tipus d’activitats junts em pareix molt bonic. En Cavanilles Explora podem seguir mantenint eixa forta amistat a la vegada que seguim aprenent i descobrint», resumix sobre la iniciativa.

Però Cavanilles Explora no només servix per a millorar la relació amb els altres, també amb u mateix. «He aprés a ser independent, és a dir, a vàldrem per mi mateix, a ser autosuficient i no dependre tant dels pares, ja que has de viure per tu mateix», reconeix Teo Soler.

«Recomanaria esta experiència als joves perquè s’animen a viure esta aventura i puguen tindre noves experiències, així com a aquells als qui els agrada descobrir el nostre entorn i desitgen conéixer persones noves i diferents per socialitzar».

També Miranda Moreno anima a formar-ne part: «és una sensació espectacular; recomane 100 % viure esta aventura», afirma. «Cal atrevir-se a participar i viure noves aventures!», afirma José Francisco Requena Mora, director de l’expedició i docent, que recorda que la iniciativa va sorgir com una proposta dins de la convocatòria UVemprén Rural de la Universitat de València.

Ja hi ha data per al pròxim estiu

Els impulsors de la iniciativa —que a més de l’europeu, també compta amb el suport de la Diputació de València, diverses conselleries de la Generalitat, mancomunitats i ajuntaments, a més de nombroses empreses— asseguren que «la passió de Cavanilles per recórrer, conéixer i deixar testimoni de la geografia i el patrimoni natural, històric i cultural valencians continua viva 230 anys després amb l’esperit il·lustrat d’estos joves aventurers».

A més de les eixides mensuals, aprofitant la recent visita a Banyeres de Mariola van anunciar que la pròxima edició d’estiu —la segona—, serà a la comarca dels Serrans, amb el lema «La Serrania del Túria, el corrent de la muntanya», del 19 de juliol al 2 d’agost de 2024. Per ara, la trobada mensual que correspon al mes de desembre serà a Pavias, a Castelló, prop de la Serra d’Espadà i la Calderona.