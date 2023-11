L’Oceanogràfic de València celebra el quart mes de vida de Liam, la cria de lleó marí patagònic que va arribar al món el passat 3 d’agost. Liam, l’últim integrant a unir-se a la distingida família de lleons marins del major centre marí d’Europa, ha captivat els cors de visitants i cuidadors per igual amb el seu ràpid desenvolupament i la seua personalitat juganera.

Va nàixer amb 12 quilos i durant este temps ha experimentat un sorprenent creixement, arribant als 40. És fill de Lexy, una de les femelles de l’Oceanogràfic i malgrat ser mare d’un primer fill, el part va transcórrer amb normalitat, i la jove mare va demostrar una admirable paciència i dedicació des del primer moment.

Jerónimo Coello, responsable de Lleons Marins en l’Oceanogràfic de València, elogia a Lexy pel seu excel·lent acompliment com a mare d’un primer fill, destacant la seua habilitat natural per a cuidar i guiar a la seua cria.

Des de la seua integració al grup de lleons marins poc temps després del seu naixement, Liam ha demostrat ser un golut insaciable i un hàbil aprenent nadador. Encara que continua mamant de la seua mare, ja comença a interessar-se pel peix, com és habitual en esta espècie. A més, participa en sessions d’enriquiment dissenyades pels cuidadors per a estimular el seu desenvolupament físic i mental.

A més, Liam ha forjat notables llaços afectius des de la seua incorporació amb la resta dels lleons, participant activament en les dinàmiques socials pròpies de la seua espècie. La seua energia contagiosa i esperit juganer han generat moments de diversió tant per als visitants com per als seus companys d’hàbitat.

Els cuidadors destaquen l’adaptabilitat de Liam, qui, malgrat ser el membre més jove, ha trobat el seu lloc en la dinàmica grupal, consolidant una relació especial amb la resta del grup. Esta excepcional connexió entre ells no sols destaca la sorprenent naturalesa social dels lleons marins, sinó també la importància de preservar i comprendre estes relacions en el context de la conservació marina.

No confondre amb les foques

L’Oceanogràfic de València disposa d’una àrea específica per als lleons marins, anomenada Illes, que desperta un gran interés entre els seus visitants. Allí, a més de la seua bella figura i evolucions en l’aigua, es mostra al públic la complicitat existent entre estos animals i els seus cuidadors, com demostren els naixementes dels últims anys.

Els lleons marins són mamífers i necessiten eixir a la superfície a respirar: passen una part del seu temps en terra i una altra en l’aigua, on cacen el seu aliment. Els lleons marins, als quals molta gent confon amb les foques, no migren com alguns pinnípeds, però sí que es mouen estacionalment a la recerca de nous llocs on alimentar-se i descansar.

Actualment, els investigadors de la Fundació Oceanogràfic desenvolupen estudis per a conéixer els canvis fisiològics que es produïxen en estos animals en haver d’augmentar la profunditat de busseig per a trobar l’aliment. Estos canvis són una conseqüència de l’increment de les temperatures a nivell global, ja que les espècies de les quals s’alimenten els mamífers marins es troben a major profunditat i, per tant, necessiten fer un major esforç per a aconseguir-lo.