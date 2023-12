L’Escola Gavina de Picanya ha celebrat la seua gran Festa de la Música, que cada any anticipa les vacances d’hivern. Lluny de ser una gala de Nadal o un festival tradicional, en l’esdeveniment participa tot el centre, des d’Infantil fins a 4t d’ESO, a més de professorat i famílies. La jornada es va realitzar dissabte passat -l’últim abans de les vacances-, i va estar plena de sorpreses, com l’emocionant homenatge a Rosa Serrano, una de les fundadores d’esta cooperativa educativa valenciana.

Primer de tot, es va cantar conjuntament «La rosa de paper», una cançó molt emotiva i carregada de força que van interpretar unes 400 veus. S’ha de destacar que a la Festa de la Música participen més de 300 alumnes -de tres a 16 anys-, a més de la trentena de docents i uns 50 pares i mares que formen el cor; en total, se van aplegar més de 500 persones.

Durant el matí, els diferents grups van interpretar temes de tot tipus i molt actuals, lluny de les típiques nadales. Per exemple, van cantar «Alegria» del Diluvi, «Bicicletes» de Blaumut, «Coti x Coti» de The Tyets, «La gent que estimo» d’Oques Grasses o «Quan tot s’enlaira» de Txarango... temes que motiven a l’alumnat, a més de musicar a Vicent Andrés Estellés.

Tanmateix van cantar dos obres creades per Ferran Aleixandre, mestre de Música d’Infantil i Primària, i el seu germà, Pau Aleixandre. També hi va haver espectacles de ball i, a la vesprada, l’alumnat del taller de Teatre -que es fa a 3r i 4t d’ESO, durant els patis i a càrrec del professor Paco Raga-, van interpretar l’obra «Quantum circus» que havien preparat.

15 anys unint l'escola

Ferran Aleixandre explica que a la festa, que duu fent-se 15 anys, «s’unix tota l’escola» . «En general la resposta és brutal, és una manera de treballar diferent a qualsevol altre festival, amb una setmana prèvia d’assajos molt intensa i un resultat que mai deixa indiferent ningú», assegura. «És impressionant, amb una decoració especial, un escenari bonic... i on s’unix tota l’escola», assegura el mestre. Cada curs és diferent i amb un tema que varia; enguany ha sigut «el moviment» -com el projecte d’este 2023-24- des de diferents disciplines i temàtiques (com els moviments socials) i també posant el centre com a exemple de moviment educatiu.

Empar Martínez, directora pedagògica de l’escola, assegura que és una «proposta diferent de les festes de Nadal» i destaca el seu caràcter «emotiu», però també «reivindicatiu per la llengua, la cultura i el país». Entre altres coses, l’alumnat desenvolupa el seu vessant artístic i també aprén a afrontar-se al públic, treballar la memòria i disciplina, ser responsable, i fer ‘pinya’ amb el grup per dur endavant l’actuació.