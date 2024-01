L’Institut de Secundària de Rafelbunyol (l’Horta Nord) ha celebrat el III Taller divulgatiu de pilota valenciana que en l’edició d’enguany portava per títol: «Cultura, Esport i Memòria».

La jornada, organitzada abans de les vacances de Nadal, va servir per a donar a conèixer i posar en valor el joc de pilota tot i assenyalant les seues potencialitats educatives, així com l’arrelament històric a la localitat de modalitats com el raspall, la galotxa o les llargues amb jugadors històrics de la talla dels Pangos, el Gualo, el Roget, els Clavellinos o els Xuts, entre molts d’altres.

L’alumnat i el professorat del centre, a més del nombrós públic interessat que va apropar-se al trinquet municipal «L’illa del Raspall», van gaudir en primera persona dels testimonis del pilotari de Vinalesa Puchol II actual número u de l’escala i corda, Anabel, jugadora de l’elit femenina i entrenadora a Bonrepòs i Mirambell, a més d’Isabel Piquer, alumna brillant de l’institut i actual subcampiona de la Lliga Caixabank , sent una de les esperances de futur.

Els protagonistes van reivindicar la pilota valenciana com un esport divertit, noble alhora que emocionant i elegant, ideal per a treballar valors com la companyonia, honestedat, disciplina, superació personal i amistat. L’acte va estar moderat per Víctor Agulló (professor de Sociologia a la Universitat de València), i va comptar amb la presència de Fran López, alcalde de la localitat, que va incidir en la importància de donar suport a la pilota des de les institucions públiques; Mario Carrera, regidor de l’ajuntament, que va ressaltar l’arrelament de l’esport a Rafelbunyol, a més de l’enorme riquesa sociològica i motriu del jo;c i Susanna Barrachina, secretària del club de pilota i presidenta de l’AMPA. Barrachina va valorar l’activitat diària del club, gràcies a l’espenta femenina.

Finalment, la directora de l’IES, Tonica Pérez, va agrair a tots els presents l’assistència i es va comprometre a seguir recolzant la pilota al currículum educatiu d’un esport únic, ideal per a treballar en valors i on es conjuga cultura, valors i diversió.