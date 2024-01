L’alumnat matriculat en 2n i 3r de Primària de tots els centres educatius valencians ha gaudit de la cinquena edició de la revista Llegim? i ha pogut participar en el concurs que tots els anys proposa la revista.

Es tracta d’una publicació gratuïta de 32 pàgines que té la finalitat de fomentar la lectura gràcies a cançons conegudes per la xicalla. En aquesta nova edició, la revista inclou lletres de cançons infantils tan conegudes com ‘La Masereta’ de Dani Miquel, ‘Les gotetes d’aigua’ d’Aitana Ferrer o ‘Pataxula torna a salpar’ de Bertomeu. A més de poder llegir les lletres de les cançons en les pàgines il·lustrades, també es poden escoltar, ja que en cada cas hi ha els codis QR que enllacen amb les audicions de les peces musicals originals.

La campanya compta amb un espai web propi (www.llegim.org) en el qual hi ha activitats i passatemps relacionats amb la lectura; recomanacions de llibres per edats; vídeos amb manualitats i recursos per a fer gaudir de la lectura en família.

Tots els anys, la revista convoca un concurs en el qual els participants poden guanyar 1 lot d’entrades per al Bioparc o l’Oceanogràfic. Aquest any el concurs era de dibuix, i hi han participat més d’un centenar de xiquetes i xiquets, dels quals, només 4 podien guanyar els lots d’entrades. Els guanyadors del concurs d’aquest any són: Andrea Medina Rasero (7 anys, de Torrent), Alba Mora Gómez (10 anys, de Catral), Mathias Prieto (8 anys, de València) i Alejandro García Blasco (7 anys, deVila-real). Podeu veure els dibuixos dels guanyadors al blog del web de la Fundació.

Els centres, biblioteques o espais culturals poden sol·licitar de forma gratuïta l’exposició de 16 panells que forma part de la campanya, enviant un correu a llegim@fundaciobromera.org. El mes de febrer la podràs trobar a la Biblioteca Municipal de l'Alfàs del Pi i a la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló.