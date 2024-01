La fruita i la verdura han d’estar a la base de l’alimentació de qualsevol persona, però sobretot dels més menuts, per a facilitar el seu creixement d’una manera saludable. Per això, és important que els xiquets i xiquetes es familiaritzen amb els aliments naturals i no els vegen com una cosa aliena i estranya del seu dia a dia.

Amb este objectiu s’ha celebrat el Dia del Fruiter a València, que es commemora el pròxim 6 de febrer. De la mà de Juan Llorca, el reconegut xef i i divulgador a les xarxes socials, la fruiteria Sabores del Mediterráneo al barri d’Algirós va rebre a una quinzena d’infants per a jugar i aprendre més sobre les fruites, en especial de les pomes.

Llorca i Vicent Sanchis, dedicat al seu negoci des de fa 18 anys—, van contar el conte "El club de la manzana mordida" i van ajudar els escolars a diferenciar fruites que van poder tocar i tastar.

Llorca, especialista en nutrició i alimentació infantil, explica que la relació dels xiquets i xiquetes amb el menjar «no és més que conseqüència de com s’alimenten les famílies; el focus està a casa». «Per als xiquets no és més difícil menjar fesols, que una creïlla o una poma, però si no els donem una varietat d’aliments, si hi ha algun que no està en la dieta diària, ho voran com una cosa que no els agrada perquè no ho mengen a casa», apunta. No obstant, assegura que els més menuts «sempre estan molt oberts a provar coses noves».

Destacant que, per damunt de tot, l’exemple ha d’estar als plats de casa, el xef també considera clau el menjador escolar. «És part de l’educació i un espai educacional més, i se li ha de donar importància, però no es pot posar tot el pes ahí», advertix. I ho diu amb coneixement de causa, doncs treballa al menjador del Montessori School de València, on va començar a aplicar cuina saludable i sense processats.

Com recorda Juan Llorca, «el consum de fruita i verdura ha de ser la base piramidal de l’alimentació infantil, per a facilitar el seu creixement amb vitamines, minerals, fibra… mai cal posar limitació al seu consum ni restringir-los; s’ha de menjar, si pot ser, cada dia, en cadascun dels àpats», detalla.

Per a fer pedagogiadia entre els xiquets i xiquetes, el xef i influencer assegura que, primer, els i les escolars han de conéixer l’origen de les fruites i verdures. «Mai han vist un pomer, un plataner... si no els ensenyem el producte real, no saben la textura que té, el color, l’olor, la mida, el pes... a partir d’ahí, podran provar-lo, però primer cal ensenyar-lo», afirma Llorca. Per això són important comerços com el de Vicent Sanchis, «on poden triar qualsevol aliment de tota la tenda, i no com en els supermercats, només en una secció menuda».

Per això, l’activitat que es va realitzar el dilluns en Sabores del Mediterráneo —organitzada per l’Associació de Cooperatives Hortofrutícoles Val Venosta— va consistir en aprendre més sobre les pomes Golden a través d’un conte, tocant esta fruita i tastant-la a mos redó. Un pastís, magdalenes o sucs són altres de les maneres que els xiquets i xiquetes coneixen de menjar les pomes.Entre altres coses, li van contar a Llorca i Sanchis que és una fruita que «està bona», «és saludable» i està «plena de vitamines i energia».

Un repte per a les famílies

Entre jocs, les i els escolars dels diferents centres de la zona mostren que tenen la lliçó ben apresa, però dur sempre una alimentació saludable moltes vegades és un repte per a les famílies. Així ho explica Carolina, que va portar les seues filles Lena i Mía a l’activitat, després de berenar fruita a l’eixida del col·le.

«Ens preocupa molt el tema de l’alimentació i que siga saludable i evitar les campanyes que fomenten la brioixeria i els processats. Has d’estar contínuament batallant perquè et venen constantment aliments que són ‘més ràpids’ o ‘més fàcils’, requerix un esforç però hi ha alternatives i quan ho incorpores, és més fàcil», assegura sobre les fruites i verdures. «Calen més iniciatives com estes, perquè s’estenga esta idea i les xiquetes ho coneguen de primera mà», afegix.

Per la seua part, Pilar va anar amb la seua filla Lucía, i la mare coincidix en què «és molt important fomentar una manera de menjar saludable i que els pares potenciem». «Normalment comprem ací la fruita i verdura i ens convidaren a vindre. Iniciatives com esta són una forma divertida perquè els xiquets puguen anar veient que menjar fruita és sa i divertit, amb estos jocs», apunta.

Per tot açò, la campanya «Classe a la fruiteria» de les cooperatives Val Venosta inclou diversos jocs com «Adivina la fruta», un trencaclosques i un particular Joc de l’Oca, dissenyats per la il·lustradora infantil María Tamarit.

Esta mateixa acció està realitzant-se a diversos llocs d’Espanya i s’inspira en Paqui, una fruitera de Guadalajara que fa ‘classe’ als xiquets i xiquetes del seu barri. «En les enquestes vam vore que només el 13 % dels xiquets i xiquetes d’Espanya mengen les racions recomanades per l’OMS, pel que estem a la cola d’Europa. Volíem donar instruments perquè es puga ensenyar des de molts menuts i aprenent i jugant, la importància de menjar fruita», afirma Rossella Fasoli, representant de Val Venosta. «La figura del fruiter o fruitera també és una forma de que els més menuts escolten coses que igual a casa no fan tant de cas», afegix.

En concret, l’Enquesta Nacional d’Alimentació en la Població Infantil i Adolescent, entre els 10 i 17 anys, conclou que cada dia consumixen 275 grams en conjunt de fruita i verdura i quatre de cada deu persones en estes edats no mengen ni una peça de fruita al dia, quantitats molt allunyades dels objectius marcats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que indica, almenys, 400 grams.

Per això, fruiters com Vicent Sanchis fan d’ambaixadors de la dieta saludable. «És necessari incentivar els xiquets de que cal menjar fruita i verdura tots els dies i no anar sempre al més còmode. Ha sigut la primera vegada que ho hem fet i ha sigut molt bonic», indica el fruiter, que defensa «el tracte proper i familiar» de comerços com el seu.