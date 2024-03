Una falla per a contagiar alegria als infants malalts

La Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) de l’Hospital Doctor Peset de València està de festa. Aprofitant la proximitat del 19 de març, els xiquets, xiquetes i professionals sanitaris no han volgut perdre’s les falles. Per això han fet també el seu monument, dedicat a un particular «Hospital espacial». L’espai és un tema que han estat treballant la desena d’infants que, per diversos motius, es troben estos dies hospitalitzats. És una manera de desconnectar del dia a dia sanitari i de generar un ambient positiu i d’alegria en moments, de vegades, complicats.

«Hem fet un projecte de falles, com el de totes les escoles. Ja havíem treballat i investigat sobre l’espai, que és un tema que es treballa en quasi totes les edats i cursos, i motiva a tots, i per això també ha sigut el tema de la falla», explica Asun Martínez, docent de la UPH. Ahí van poder aprofitar material que havien fet abans en les manualitats. Tanmateix, aprofiten estos dies material que el museu l’Etno els ha enviat sobre les falles; i també estudien vocabulari relacionat amb la festa, sobre les tradicions, la gastronomia, la indumentària o la pólvora.

Com explica la docent, les unitats pedagògiques hospitalàries «partixen del principi d’inclusió i garantixen que l’alumnat puga participar de l’aprenentatge, siga quina siga la seua situació mèdica». Els seus professionals -que compten amb una aula a l’hospital- tracten de crear «un entorn agradable i humanitzat, a més de proporcionar atenció educativa i garantir la continuïtat dels estudis». De fet, també estan en contacte amb els centres educatius; i les famílies col·laboren en algunes activitats.

En resum, des de la UPH del Doctor Peset tracten de «millorar l’estada» de pacients amb edats compreses entre el segon cicle d’Infantil i el Batxillerat, «atenent aspectes curriculars, emocionals i lúdics per a no perdre el ritme escolar i millorar el seu estat d’ànim». Per a Asun Martínez és «una experiència molt enriquidora». «Hi ha un feedback positiu diari i molt d’agraïment; els acompanyem quan estan passant moments molt complicats i és un treball que se valora molt», afirma. A més de les falles, també celebren —quan la salut ho permet—, altres festes escolars i dies assenyalats, com el 8M o l’11F, i fan ioga, mindfulness o concursos literaris.