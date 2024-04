Història d’un viatge: 50 anys de La Comarcal

La col·laboració entre les famílies i el professorat és la base del model pedagògic de la Nostra Escola Comarcal; un projecte educatiu que celebra mig segle de vida amb la implicació i participació conjunta de totes i tots a la localitat de Picassent (l’Horta sud). Des d’eixos inicis en Villa Carmen amb 45 xiquets i xiquetes fins a l’escola actual —amb uns 700 alumnes d’Infantil, Primària i Secundària— han passat cinc dècades i un munt d’aprenentatges compartits.

La cooperativa educativa no és un centre concertat a l’ús, així ho explica la seua directora, Imma López, que assegura que actualment continuen «arreplegant els fruïts» d’eixa llavor inicial, i continuen sentint-se «hereus» d’eixos pares i mares que van tindre «una visió de futur» i molt de «sentit comú», amb una escola que, aleshores, ja era innovadora i apostava, per exemple, per l’ecologia o la inclusió educativa.

El centre va celebrar una festa molt especial per commemorar els seus 50 anys d’existència «Història d’un viatge» reunint a moltes persones que han format part de la seua història. Més de 900 persones no volgueren perdre’s esta emotiva festa, que va rendir homenatge «a totes les persones que han passat per l’escola en estos anys: als pares i mares fundadors, exalumnes, mestres, la coral, el grup de teatre (FAM), treballadors actuals...».

«Arribar al 50 aniversari és haver complit un somni d’unes famílies que, fa 50 anys, van decidir crear una escola en un moment complicat, perquè els seus fills i filles cresqueren en llibertat i amb una pedagogia transformadora», resumix la directora Imma López.

El model de la Nostra Escola Comarcal —basat en el cooperativisme, la democràcia i la participació— defensa un aprenentatge arrelat al territori però sense renunciar a formar alumnes capdavanters en l’aprenentatge d’idiomes, l’ús de les noves tecnologies i a transmetre valors a l’alumnat com el compromís, el respecte del medi ambient o aspectes socials, com l’atenció a la diversitat. Sempre amb un tractament individualitzat pensat en cada família i en cadascun dels i les alumnes.

Amb un ensenyament en valencià com a llengua vehicular però amb una aposta plurilingüe, el centre oferix el seu programa educatiu des dels 3 fins als 16 anys, amb els nivells d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Un model que, segons expliquen els seus responsables, «aposta per la diversitat cultural i social» com a centre «laic i valencianista».

L’alumnat d’un programa educatiu que vol «desenvolupar les capacitats intel·lectuals i humanes» de l’alumnat, «crear hàbits de treball i potenciar la seua sensibilitat i expressió literària o artística». Ho fan, a més a més, a través del joc i l’esport amb «esperit crític» i creativitat. Com a cooperativa, treballen també la presa de decisions col·lectives, fomentant la coeducació activa i establint un marc de convivència respectuós amb els principis de la no-violència i l’ecologia.

Escola innovadora en valencià

En l’actualitat, molts centres educatius comencen a treballar per projectes deixant llibertat a l’alumnat per desenvolupar-se d’acord amb els seus interessos. Però a La Nostra Escola Comarcal porta cinquanta anys treballant amb esta metodologia revolucionària i fomentant la transformació pedagògica.

Els projectes busquen adaptar-se al desenvolupament propi de cada alumne/a. A Infantil es basa en descobrir el món, les primeres relacions i el llenguatge a través dels ambients. A Primària i Secundària es busca fer significatiu l’aprenentatge i motivar l’alumnat a partir de projectes fomentant els bons hàbits de treball i convivència.