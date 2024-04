Aula celebra el Dia del Llibre

El suplement d’Aula d’esta setmana, que es podrà llegir demà amb el diari, versarà sota la celebració del Dia del Llibre. Dos obres sobre les addiccions en els xiquets, xiquetes i adolescents seran les protagonistes del reportatge d’apertura.

Concretament, es desgranaran tots els detalls sobre Laia juga amb el mòbil, d’Enric Senabre, que repassa la història d’una xiqueta de deu anys que li encanta passar temps amb el mòbil i la seua família, que no entén les coses que fa amb el telèfon, tant les divertides com les que poden resultar perilloses; i sobre Juan sin móvil, de José Vicente Sarmiento, que invita al lector a acompanyar al protagonista, segons ell mateix, l’única persona del món que ha complit deu anys i encara no té mòbil, i els seus amics, Rob i Lisa, en una aventura molt especial.

A més a més, la revista inclourà una pàgina sobre la iniciativa de Save the Children per a elaborar marcapàgines solidaris des dels centres educatius amb l’objectiu de recaptar fons per als xiquets i xiquetes en situació de màxima vulnerabilitat.

També en 'Aula'

Per a finalitzar, s’oferiran tots els detalls sobre la participació d’Anneta Santacreu en la Fira del llibre d‘enguany. L’escriptora impulsarà un taller sobre la seua obra Ecosistema València, que proposa un viatge visual a la ciutat i el seu entorn per a descobrir els elements que tenen a veure amb l’essència de cadascun dels llocs més emblemàtics. Com cada setmana, també es podran llegir els consells literaris de la Fundació Bromera, la divulgació científica de l’Oceanogràfic, i La tira de Lúpilo i Laa, per Ciro Ballester.