Aspanion reedita el conte infantil «Ramiro es un héroe»

Aspanion, l’Associació de Pares i Mares de Xiquetes i Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana, ha reeditat el conte "Ramiro es un héroe", per a continuar sensibilitzant i conscienciant sobre el càncer infantil, a més de donar suport als projectes socials de l’entitat.

El conte, escrit per Valentina Monsalve i il·lustrat per Marta Mayo, narra la circumstància de Ramiro, un xiquet amb càncer que, des de l’hospital en el qual està ingressat, els compta als seus companys de classe alguns detalls de la seua malaltia, amb un gran optimisme i il·lusió per retrobar-se amb ells.

Així, Ramiro és un heroi és un senzill conte que transmet un missatge positiu i esperançador per als infants que pateixen càncer. També inclou informació bàsica per a altres menors i adults sobre la malaltia.

Esta segona edició del conte, en la qual s’han imprés 5.500 exemplars, compta amb una versió digital interactiva, que permet la seua lectura i descàrrega gratuïta en qualsevol dispositiu. El projecte ha estat finançat per més d’una vintena d’empreses, entitats i fundacions.

1.00 casos a l'any a Espanya

Cada any es diagnostiquen a Espanya 1.500 casos de càncer infantojuvenil, 150 en la Comunitat Valenciana. Del total, 1.100 entre els menors de 0 a 14 anys i 400 en els majors de 14.