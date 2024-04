Ressenya de la setmana: "Maria Club de Futbol"

TITOL Maria Club de Futbol AUTOR José Carlos Andrés IL·LUSTRACIONS Verònica Aranda EDITORIAL Edicions Bromera COL·LECCIÓ El Micalet Galàctic

Maria Club de Futbol de José Carlos Andrés és un llibre amb una història senzilla adequada per a primers lectors. Planteja una temàtica molt actual: la reivindicació de la dona en el món de l’esport i, en especial, en el de l’esport del futbol. La protagonista, Maria, és una xiqueta molt inquieta que té il·lusió per ser moltes coses en un futur: metgessa, astronauta, bombera, etc.

Però ara, de moment, el que realment vol és ser futbolista. Maria s’entrena sola i aconsegueix un bon domini del baló, però per a ser futbolista ha de jugar en un equip.

Es desencadena d’aquesta manera el conflicte narratiu, perquè Maria vol jugar en l’equip del Tro Club de Futbol, el capità del qual, Brutus, qüestiona la validesa d’una xica per a formar part de l’equip. No obstant això, Maria hi insistirà una i altra vegada.

L’estil de l’autor, per altra banda, és molt àgil i senzill i les il·lustracions de Verònica Aranda, a tot color, fan del llibre una bona opció per a iniciar-se en la lectura.

