Un alumne valencià és el millor orador de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives

Durant tres dies, la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha acollit la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats. Una competició dialèctica i d’oratòria que ha aplegat la participació de 14 equips d’estudiants representants de 14 universitats valencianes i catalanes.

Este curs, el debat girava entorna la pregunta: «La intel·ligència artificial és una amenaça per a la humanitat?». Entre tots els estudiants participants en esta edició, el jurat va destacar un valencià. Joan Sol Luna Pérez, alumne de l’IES Enric Valor de Castalla, centre representant de la Universitat d’Alacant (UA), va ser distingit amb el premi com a millor orador de la competició.

La competició d'oratòria més important

Per equips, el de de l’Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, representant de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Catalunya, va guanyar la competició, mentre de l’equip del Col·legi Pare Manyanet Les Corts de Barcelona, representant de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO), va resultar subcampió. WEn total, a la final van participar un centenar d’estudiants, acompanyats pel seu professorat.

Amb esta nova edició, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xara Vives es consolida com la competició d’oratòria més important del sud d’Europa, on s’utilitza íntegrament la llengua pròpia. El jurat valora en els estudiants qüestions com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions o la qualitat del discurs.