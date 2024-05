L’Oceanogràfic programa tallers i activitats per a la Setmana de les Espècies Invasores

Fins al 12 de maig se celebra la Setmana de les Espècies Invasores i l’Oceanogràfic i la Fundació Oceanogràfic s’han unir al projecte Life Invasqua coordinat per la Societat Portuguesa d’Ecologia.

Durant estos dies, diverses entitats espanyoles i portugueses desenvolupen activitats de conscienciació, monitoratge i control d’espècies invasores. L’aquari de València i la seua fundació han organitzat diversos tallers de sensibilització en diferents punts de València, oberts al públic general.

Destaquen les xarrades que se celebraran en espais com el Museu de les Ciències o Jardí Botànic. A més, a Torrent hi haurà un anellament científic d’aus, a càrrec dels educadors de l’Oceanogràfic, en el qual s’explicaran les característiques de les principals espècies que habiten en la zona i com els afecta el canvi climàtic.

Les espècies invasores representen un dels majors perills per als ecosistemes marins i són la cinquena major amenaça global. La seua presència no sols afecta a la biodiversitat, sinó també comporta impactes ambientals i socioeconòmics significatius.

La Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES) ha publicat recentment una avaluació temàtica de les espècies exòtiques invasores i el seu control en 2023, en la qual s’estima que els costos anuals d’estes espècies a nivell mundial superen els 350.000 milions.

Andrea Spinelli, divulgador científic de la Fundació Oceanogràfic, amb una gran experiència en l’estudi d’espècies invasores i amb més de vint articles científics publicats, explica que «estes espècies representen una amenaça perquè poden competir amb les autòctones, fins i tot arribant a reemplaçar-les».

En les costes valencianes, s’han identificat algunes com la gamba marró —la presència de la qual planteja una amenaça per a les autòctones—; o el mer africà, que també ha sigut albirat de manera esporàdica.

La temperatura, un factor

Entre les causes que contribuïxen a l’aparició d’espècies invasores al Mediterrani es troben diversos factors. En primer lloc, el calfament de les aigües crea un entorn més propici per a espècies tropicals, que abans no podien prosperar en estes àrees. A més, l’intercanvi d’aigües de llast entre ports, una pràctica necessària per a estabilitzar la flotabilitat dels vaixells, facilita la propagació d’espècies d’un lloc a un altre en carregar aigua en un port i soltar-la en un diferent. La solta d’animals no autòctons en la naturalesa també contribuïx a la proliferació d’espècies invasores.

Per a abordar el problema, la Fundació Oceanogràfic té diverses iniciatives en col·laboració amb Observadors de la Mar i la Generalitat Valenciana. «Des de 2023, s’ha implementat un programa per a col·laborar amb els pescadors, incentivant-los a notificar la presència d’espècies ‘rares’ per a ells, ja que és probable que siguen invasores. Esta col·laboració és fonamental per a identificar i controlar la propagació d’aquestes espècies», afirma Spinelli.

La relació que manté l’Oceanogràfic no sols amb els pescadors, sinó també amb centres de busseig és imprescindible per a identificar estos animals. També els pescadors recreatius han aportat moltes cites a través de grups de Facebook, destaca Spinelli. A més, qualsevol persona pot contribuir pujant fotografies de les seues observacions a plataformes de ciència ciutadana com Observadors de la Mar.

La setmana de les espècies invasores és una oportunitat per a sensibilitzar a la ciutadania i fomentar la seua participació en la ciència ciutadana. Amb accions com esta, es busca generar un major coneixement i compromís en la protecció dels nostres ecosistemes marins enfront de les espècies invasores.

