Ressenya setmanal: "Voldria"

TITOL Voldria

AUTOR Mario Caballero IL·LUSTRACIONS Sandra Prim

TRADUCIÓ Antoni Soriano

EDITORIAL Editorial Sargantana

Voldria de Mario Caballero és un llibre de poesia destinat a primers lectors. Tots els poemes tenen una unitat temàtica i formal evident. Expressen un desig que es diversifica en cada poema o pàgina. En conjunt, mostren una relació dels ideals amb els quals l’autor o narrador de cada un dels poemes vol construir la seua identitat.

La veu poètica vol ser Lluna, vol ser vent, vol ser ocell, vol ser pluja, vol ser l’arc iris o el mar, entre altres coses.

Per tant, ens trobem davant d’uns textos que podrien ser un únic poema format per diferents estrofes. Cada estrofa es publica en una pàgina il·lustrada a doble pàgina per Sandra Prim, formant, en realitat, un àlbum amb uns dibuixos sintètics, però, alhora, expressius. Dibuixos en els quals la línia té un gran protagonisme que es combina amb tocs de collage.

A més, sobre un fons blanc, predominen els colors suaus: els blaus, els verds i els colors terra. En definitiva, un llibre senzill per a iniciar-se en la lectura poètica.

