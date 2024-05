Ressenya LIJ de la setmana: "Holabanana!"

TÍTOL Holabanana! AUTORA Maria Jesús Bolta

IL·LUSTRADORA Paula Zorite

EDITORIAL Edelvives Comunitat Valenciana

COL·LECCIÓ Albades

Amb Holabanana! Maria Jesús Bolta ens ofereix una obra protagonitzada bàsicament per animals amb una trama que reflecteix la societat actual, una espècie de paràbola en la qual els éssers més dèbils viuen amb la incertesa de saber què decidiran fer amb ells els éssers més poderosos.

Per això, assistim a la història d’un vell zoològic que les autoritats municipals han decidit tancar. Però als pobres animals ningú no els ha consultat res. Ells volen canviar-se de lloc, per viure en un altre espai amb unes condicions de vida dignes.

No obstant això, tenen por de ser separats i enviats cada un a un lloc diferent. En aquest context, dos animals, Altea, un estruç femella, i Didier, un ximpanzé, lideren una revolta que comptarà amb alguna complicitat humana.

En definitiva, una narració molt ben escrita que es llig amb agilitat i que ens fa pensar sobre molts aspectes de les relacions individuals en la nostra societat. Els dibuixos de Paula Zorite complementen molt bé la narració.