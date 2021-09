En el PP de Madrid andan a navajazo limpio para ver quién controla el partido. Esperanza Aguirre que se ha posicionado a favor de Isabel Díaz Ayuso ya ha recibido su parte del pastel cuando Teodoro García Egea dijo aquello de que lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción, en referencia a la etapa de Aguirre al frente del partido y de la Comunidad de Madrid. El señor Casado no quería hablar de corrupción y su secretario general la ha sacado a relucir a las primeras de cambio cuando el liderazgo de Pablo Casado está en entredicho después de los espectaculares resultados electorales que consiguió Ayuso en las pasadas elecciones de Madrid.

Ayuso aspira no solo a liderar el PP sino a ser la alternativa a Pablo Casado. Con los resultados en la mano no le faltan razones para ello, pero el espectáculo que están dando de guerras internas para ver quién se hace con el partido solo beneficia a quienes en estos momentos están aplaudiendo hasta con las orejas, me refiero cómo no al señor Sánchez y a sus socios de Gobierno.

Con los resultados de las encuestas a favor que le otorgan al PP una diferencia de votos respecto al PSOE de 30 escaños, salvo el CIS que vuelva a hablar de victoria del sanchismo, los populares deberían centrarse en consolidar esa diferencia de votos que le dan las encuestas y convertirse en alternativa de Gobierno.