Nada más que añadir. Una esquela publicada en un periódico canario se ha convertido en viral al lanzar un mensaje contundente y, añadimos, con toda la razón del mundo. Los hijos de Ana María Arbelo García, que falleció hace unos días en Santa Cruz de Tenerife, han dejado negro sobre blanco lo que muchas personas piensan cuando fallece un ser querido, en especial una madre: "Tanto H.P. vivo y se muere nuestra madre".

Los tuiteros han aplaudido este certero mensaje y más de uno ha suscrito esta frase. "Yo también habría firmado esa esquela", "mi pésame y admiración! o "a sus pies" son algunas de las respuestas a la frase de esta peculiar esquela.

No es la primera vez que los familiares de un fallecido (o el propio finado a través de sus últimas voluntades) dejan un mensaje un tanto radical en las páginas de un diario. Como aquel gallego que advirtió: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir".

Aunque también las hay de agradecimiento y su ternura llega a emocionar incluso a la Policía Nacional, como es el caso de la esquela de un valenciano en el que la viuda agradecía la ayuda del cuerpo policial: "Cada vez que he necesitado de sus servicios para atender a mi marido han estado ahí", explicaba esta valenciana, quien añadía en la esquela "me han facilitado todos los medios que hemos necesitado para la atención y el trato de la enfermedad de mi marido" y finalizar con una emotiva frase: "Si no hubiera sido por ellos no sé qué hubiera sido de él".