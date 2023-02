Carnaval está a la vuelta de la esquina y la mayoría de los colegios ya han empezado a preparar sus celebraciones. Llegó el momento de que los padres empiecen a preparar los disfraces que cada profesor ha escogido para su clase. Un momento que no todos reciben con demasiada alegría.

Una madre ha aprovechado las redes sociales para hacer una queja pública sobre lo que le ha ocurrido en el colegio de su hija. "Qué hartazgo de sistema y de adoctrinamiento", escribió junto al vídeo que compartió en su cuenta de TikTok @veganaynormal.

"Estoy absolutamente devastada. Tengo entre ganas de llorar y quemarlo todo", comenzó explicando en la publicación en la que explica que, en el colegio de su hija le están obligando a disfrazarse de pescadora cuando ellos son veganos.

"Le he dicho a la profesora que Nadia que no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos". La usuaria explica que su negativa ha generado conflicto y que llevará el caso al equipo directivo del centro: "Estoy harta que se nos ningunee"

El vídeo ha tenido una gran repercusión en TikTok y ya acumula más de 740.000 reproducciones, además de generar más de 6.400 comentarios en los que hay quienes razonan sobre lo sucedido, los que intentan hacerle ver que quizás se ha excedido con sus quejas. No obstante, las respuestas que predominan son las que tiran de ironía: "Soy ateo...mi hijo fue de pastor en Navidad... al cole. No lo supero... iré al psicólogo por ello", "pero puede ir de pescadora de algas y ya", o "en la clase de mi hija tienen que ir de señales de tráfico y ella no tiene carné de conducir. Voy a escribir a la profesora" son algunos de ellos.