La cantante Paulina Rubio se encuentra en España con motivo de su nueva gira. Es por ello, que la diva mexicana ha visitado algunos programas de televisión, como el Sonsoles Ónega o el de la humorista Eva Soriano.

En el espacio de esta última, Paulina Rubio protagonizó uno de los momentos más incómodos de su paso por España. La humorista de Reus entrevistó a Paulina Rubio en su visita al programa Showriano, uno de los espacios de humor de Movistar +.

La entrevista comenzó bien, con buena predisposición de Rubio. En ella, la cantante explicó que en su casa hay "un trocito de España, mi hijo es un trozo de España". Paulina Rubio se refería así al hijo que comparte con Colate.

Ante la respuesta de la cantante, Eva, con el humor que le caracteriza, aseguró: "Pensaba que te habías llevado una piedra del Teide". Un comentario que Paulina Rubio no encajó bien, ya que contestó: "¡Ay, qué mala! ¡Qué mala!", le repetía en un par de ocasiones. Pero la cosa no se quedaba ahí, ya que Rubio no dudaba en levantarse y, a escasos centímetros de la cara de Soriano, le gritaba lo siguiente: "Límpiame el culo, si puedes, coño. ¡Que me limpies el culo si puedes!".

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) 17 de mayo de 2023

La cantante no tomó bien que la presentadora entablase una conversación humorística con ella, lo que desencadenó en una situación incómoda que logró traspasar la pantalla.

La reacción de Eva Soriano

La presentadora encajó bien la situación. Sin embargó, no dudó en preguntar sobre el comentario fuera de lugar de la cantante. "¿Pero qué expresión es 'límpiame el culo'? No se la había escuchado a nadie. ¿Tú vas a la gente y le dices que te limpie el culo?". "¿Me estás tomando en serio?", acertaba a replicar la artista, poniendo así fin al momento surrealista.

La causa del enfado de Paulina Rubio

Lo que no sabía Eva Soriano en el momento del programa es que Paulina Rubio interpretó que la presentadora se burlaba de ella por una polémica que tuvo con los paparazzis y la prensa rosa tiempo atrás, precisamente por orinar en Tenerife.

La cantante creyó que Soriano hacía mofa de aquella polémica, ya que Paulina Rubio fue pillada 'in fraganti' orinando, al decirle aquello de la "roca del Teide". En definitiva, todo fue un malentendido.