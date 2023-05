Compartir piso no es nada fácil, y un tweet que se ha viralizado lo ha demostrado. La paciencia de Rocío, la joven que ha publicado el mensaje en la red social, ha llegado a su límite. Según expresa, sus compañeras de piso no colaboran en las tareas de limpieza de las zonas comunes.

Para tratar de atajar el problema de raíz, la tuitera ha decidido colgar una carta dirigida a dos de sus compañeras de piso en la nevera: "Laura y yo llevamos limpiando durante semanas solo nosotras dos. No me vale el 'no estoy en el piso' como excusa, porque en el salón tendemos todas. A ver si vamos dejando de hacernos las locas porque parece que una de dos, o sois unas cerdas o es que nos tomáis por gilipollas", comienza.

He empezado una guerra en el piso se vienen cositas pic.twitter.com/OrHckhpT3o — Rox❣️ (@Rooxsann_) 21 de mayo de 2023

Rocío continúa reprochándoles que, pese a que trabaja 42 horas semanales y estudia, también tiene tiempo para limpiar: "A buenas por WhatsApp no funciona, a ver si así lo veis todos los días hasta que limpiéis. Estoy harta de recoger tazas, cenizas, platos, zapatillas y demás que no son mías", se queja.

A continuación, la joven amenaza con no limpiar más si no cambian de actitud: "He decidido pasar yo también de limpiar, como vosotras dos, a ver si os gusta vivir rodeadas de mierda. En cuatro putos meses solo habéis limpiado dos veces. Un poquito de por favor, que esto lleva desde el miércoles y ninguna ha movido el puto culo", finaliza.

Junto con la contundente carta, también ha colgado un planning en el que se distribuye las tareas de limpieza entre las compañeras de piso, y a una usuaria de Twitter le ha llamado la atención que se repartan, incluso, la limpieza del pasillo: "Cómo estará la cosa, que tienen que acordar limpiar el pasillo", escribía.

No es la única persona que ha respondido a la publicación, y es que el tweet se ha viralizado. Una persona ha encontrado hasta el tweet con el anuncio del piso en el que Rocío buscaba compañeras y en el que se aprecia que la joven no tenía ni idea de lo que se le venía encima.

10 meses estuve con una chica y un chico que en ningún momento cogieron ningún producto de limpieza, todo lo teníamos que limpiar yo y otra compañera más. Hasta que explotó la bomba y empezo una buena guerra🙃🙃 — fátima (@fatiigc01) 22 de mayo de 2023