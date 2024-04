Carcaixent habilita el Magatzem de Ribera como teatro ante la falta de escenarios

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha improvisado una solución transitoria para evitar que el grupo teatral Ágora deje de programar la reputada Mostra Nacional de Teatre Amateur que cada año alberga el municipio. En ausencia de espacios escénicos capaces de albergar ese certamen, ha habilitado un nuevo escenario en el histórico Magatzem de Ribera, una joya modernista que la ciudad aprovecha como sala de actos ante la carencia de mejores infraestructuras y que, desde hace dos semanas, ya acoge representaciones teatrales.

Para mejorar la caja escénica del antiguo almacén de naranja se ha reutilizado gran parte del andamiaje y los telones que se gastaban en el Teatro Don Enrique trasladándolos al Magatzem. «Si ya disponíamos de esos recursos en un recinto que está cerrado, valía la pena reaprovecharlos para que los ciudadanos puedan disfrutar del XI Certamen de Teatro Amateur», alega la primera autoridad local. Se consultó a los técnicos la posibilidad de adaptar los elementos disponibles y con su visto bueno y su ayuda ha sido posible. «Y el traslado también nos ha servido para evitar que se deterioraran por falta de mantenimiento y para ponerlos a punto», apunta la alcaldesa.

El Magatzem de Ribera durante el acto del aniversario de la pantanada / Levante-EMV

Adaptar esa estructura, entre la que también figuraba el equipamiento de iluminación y sonido, al Magatzem de Ribera ha sido costoso, aunque ha evitado suspender la Mostra, que se mantendrá en cartel hasta finales de mayo. En la primera representación, que permitió ofrecer una de las dos obras que no pudieron escenificarse el año pasado, se registraron problemas de sonido, aunque no se debieron al equipo importado del viejo teatro y la preocupación acabó disipándose.

Un recinto temerario

El teatro Don Enrique fue clausurado en otoño por seguridad ante las múltiples deficiencias que acumulaba. No cumple ninguna de las normas más básicas de prevención de incendios. Tampoco dispone de salidas de emergencia homologables que permitan evacuar a los espectadores en caso de necesidad y ha funcionado durante décadas sin licencia. Gestores municipales de distinto signo político optaron por mantenerlo abierto ante la ausencia de escenarios alternativos para ofrecer espectáculos teatrales.

La clausura del Teatro Don Enrique por incumplir la normativa de seguridad ha dejado la ciudad sin alternativas

Un informe de los técnicos municipales, confirmado después por una empresa especializada del sector, confirmó las peores sospechas. La ausencia de vías de evacuación homologadas y el pésimo sistema contraincendios del recinto impiden que la sala pueda albergar espectáculos. «Mi primera obligación es no poner en riesgo la vida de los ciudadanos», espeta Almiñana cada vez que se le pregunta. No obstante, todo no han sido parabienes. El PSPV considera insostenible el plan que ha puesto en marcha la alcaldesa y aprovechará el próximo pleno para cuestionarlo.

Teatro Don Enrique, hoy clausurado / Levante-EMV

Almiñana, no obstante, ya tiene avanzadas las negociaciones abiertas con la Diputación para que pueda prestarle ayuda logística y económica con el objetivo de abrir cuanto antes un recinto prefabricado capaz de albergar espectáculos y obra de teatro. Carcaixent solo dispone del Auditorio de las Dominicas y su espacio y el aforo son muy limitados.