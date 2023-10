En muchas ocasiones los usuarios que contratan un servicio con alguna compañía utilizan las redes sociales para mostrar alguna queja o bien lanzar preguntar o dudas. Este ha sdo el caso de una viajera que le ha preguntado a la conocida compañía aérea low cost Ryanair sí podía cambiar un billete de avión. "Hola se puede 'devolver' un vuelo de Ryanair?", rezaba el post.

Ante tal pregunta, la respuesta del community manager de la marca no se ha hecho esperar. Su contestación, siempre tirando de humor y de ingenio, ha provocado que muchos usuarios de la red social X hayan contestado a este post con diversas reacciones y fotográfias. "Y esto qué es? El Primark?", responde la cuenta de la compañía citando el tuit de Zahira.

Esta respuesta de la compañía pronto se ha hecho viral y se llenado de comentarios de usuarios. Algunos se han reído con el tuit de Ryanair y han tirado de humor en sus respuestas, otros en cambio, la han criticado señalando que es demasiado burlona. "En el Primark tratan mejor al cliente", ha respondido uno de los usuarios. Otras han matizado que "Primark tiene "más calidad".

Y esto qué es? El primark? https://t.co/p27Abw8C4w — Ryanair España (@Ryanair_ES) 20 de octubre de 2023

En cualquier caso no es la primera vez que Ryanair realiza este tipo de comentarios o respuestas a sus clientes a través de X. El pasado 15 de octubre se produjo una respuesta similar cando un cliente se quejaba por tener que pagar para poder viajar con su pareja al lado en uno de los vuelos. El community manager no se cortó en su respuesta y añadió: "Yo creo que tu pareja vale esos 16 euros, no?.