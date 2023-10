Las celebraciones de Halloween han traído consigo toda unas tradiciones que, hasta ahora, no eran propias y chocaban con las tradicionales. Además de los disfraces y la decoración propia de esta festividad, llena de calabazas, caramelos, velas y chuches, uno de los aspectos que más se ha desarrollado es la gastronomía. Ni huesitos de santo ni postres típicos de Todos los Santos.... Halloween ha supuesto una revolución para la cocina creativa con la adopción de platos tipo trampantojo espeluznantes. Barritas de queso crujientes que parecen dedos, magdalenas con forma de araña, caramelos con aspecto de lenguas ensangrentadas y merengue con forma de tela de araña... son solo algunas de las alternativas. El abanico de posibilidades es casi infinito y el mercado estadounidense no para de crear nuevas ideas. La última en hacerse viral es una tarta... que se ha convertido en el postre favorito para este Halloween.