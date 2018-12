«Papá, ponte la camiseta de Supermán y así te animarán más». Dicho y hecho. El madrileño Guillermo, periodista de carrera, fue una de las atracciones en las calles de València. «Mi hijo tenía razón, no sabes las veces que me lo han dicho. Por la novedad, alguno me ha dicho 'Súper López'». Guillermo se estrenó en València tras correr en Sevilla, Madrid y Barcelona.