El Maratón de València protagonizará el cupón de la ONCE del 1 de diciembre

Los cupones de la ONCE 'corren' la Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, prueba que protagoniza el cupón del domingo, 1 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta reunión deportiva por toda España.

Elena Tejedor, Directora de la Fundacion Trinidad Alfonso, Belen Boronat Rios, subdelegada territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana , Paco Borao, Presidente de la SD Correcaminos y Enrique Vidal , Director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, han presentado el cupón.

La Maratón Valencia Trinidad Alfonso se celebra el 1 de diciembre, en un circuito totalmente llano que recibió en 2016 la condecoración de Road Race Gold Label de la IAAF, y se confirmó como una de las mejores pruebas en la distancia de los 42.195 metros del mundo, siendo el primer maratón español en hacerlo. La Ciudad de la Artes y las Ciencias serán el centro neurálgico de una prueba que pretende ser una fiesta del deporte.

Belen ha manifestado: "unimos una vez más, una de las mejores maratones del mundo con el cupón de la ONCE , seguramente el producto más social del mundo y la Fundacion Trinidad Alfonso , ejemplo del patrocinio de la inclusión en el deporte . Conectamos nuestras energías para que en la edición de este año participen, tanto en la 10K, como en la maratón, personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o en silla de ruedas".

La práctica de cualquier deporte supone un elemento de integración y mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Para todas las edades y en distintos niveles, hay un deporte adaptado que permite socializarse, entrenar y competir en igualdad de condiciones que el resto de deportistas. Las personas ciegas practican un buen número de deportes, entre ellos el atletismo, dentro del que se encuentra el maratón.

Desde 2017 la energética EDP , La ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos, crearon y presentaron el proyecto, "Comparte tu energía", la plataforma online que conecta a todas aquellas personas ciegas o con discapacidad visual grave, aficionadas al running, con corredores que puedan ser sus guías, ya sea entrenando en modo amateur o participando en carreras, ya que creemos que la falta de visión no debería ser un impedimento para practicar el deporte que más te gusta. Por ello, compartimos nuestra energía con todos los aficionados al running para que todo el mundo que lo desee pueda correr.

En la actualidad, Martin Fiz, campeón del mundo de maratón abandera el proyecto compartiendo su energía corriendo con el atleta ciego Pablo Cantero.

Juegaterapia ha sido elegida por la organización como la entidad solidaria oficial de la 39ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. En Juegaterapia trabajan para alegrar la vida de los niños con cáncer y conseguir que se olviden un poco de su enfermedad y sientan lo mismo que cualquier otro niño: ganas de jugar.

El compromiso social del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP sigue creciendo a la vez que lo hace su evento deportivo. Las diferentes aportaciones solidarias son un pilar fundamental del evento que refuerzan su aspecto social, como también el de la sociedad en general. Así, tanto los corredores como la organización participan en esta acción solidaria a través de diferentes actividades asociadas a la entidad solidaria oficial de la prueba.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.