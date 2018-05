El futuro de nuestro planeta

¿Por qué es tan importante el acuerdo de París dónde se establecían unas normas a seguir para que se pueda parar el cambio climático que afecta a todos los seres de este planeta? Estoy muy preocupada por el futuro que nos espera, donde el hombre más poderoso del mundo es capaz de romper acuerdos y que no pase nada. Hace algunos años se reunieron en París los presidentes más importantes del mundo para tomar la decisión de ir progresivamente reduciendo la emisión de gases al medio ambiente, pero ha llegado el nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, uno de los países más contaminantes del mundo y como esa decisión no le es rentable económicamente ha decidido romper el acuerdo. Si esto sucede, ¿qué pasará con el planeta? ¿Los polos se descongelarán? ¿Los animales morirán? Nadie sabe realmente lo que sucederá, pero si es cierto que el mundo está cambiando, nosotros los jóvenes tenemos que implicarnos más en este tema. No podemos mirar hacia otro lado cuando la temperatura de nuestro mundo no para de subir, cuando los que tienen que tomar la decisión de curar la enfermedad de nuestro mundo deciden dejarlo morir. Llegará un día que no podremos salir a la calle, estamos a dispuestos a que llegue ese día. En definitiva, el futuro del planeta se resume a ganar dinero. Mercé Garcia Llanes. València.