El error en las cuentas del coronavirus

Las malísimas maneras de dar los datos sobre los contagios y demás producidos en las diferentes comunidades autónomas, nos hace tener una visión trasformada y equivoca de la realidad. Los datos, el contar los números de infectados se hace y se corresponde a lo relativo a las diferentes comunidades autónomas o todas las divisiones territoriales españolas, no son verdaderos. La única manera de realizar una lectura correcta es hacer un estudio de enfermos calculando los tantos por cien de la población global de España. Los datos que nos están dando no son descriptivos. Nos hablan de que Cataluña y Madrid, tienen un montón de enfermos, pero no nos cuentas tras ello, que el tanto por cien de la población es enorme y probablemente la ratio, es decir enfermos de cada cien personas, salga más pequeña que en otros lugares. Si que es cierto que pudo comenzar más o menos fuerte en unos lugares u otro, pero sí que es cierto también que la manera de medirlos y calibrarlos es tremendamente engañosa. En la actualidad, en esto y en otras muchas cosas se dan y se ofrecen datos en bruto que no son correctos en la ilustración de los problemas.