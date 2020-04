Ja tenim màscares

Done les gràcies a qui corresponga pel fet d'haver-hi posats a disposició per a ser recollides les màscares gratis en les farmàcies a través del SIP. Sembla ser que ha sigut una gentilesa de la Conselleria de Sanitat que ha concretat sobre la iniciativa pactada amb els col—legis de farmacèutics per a distribuir aquests elements de protecció enfront del coronaviru per a persones majors, malalts crònics i altres grups de risc. Malgrat haver estat mes d'una hora en la cua, done per bona l'espera, ja que he rebut el que tants dies estàvem esperant. Ara si tene raó la policia per a posar les sancions corresponents, tal vegada per aqueixa raó hui hi havia mes policies al carrer. Llegint la recomanació de fus només és valgut per a una posada, per la qual cosa pense que per molt que diga el Consell que més endavant es puguen realitzar més donacions i nous repartiments, cosa que dubte ja que aquestes han arribat amb mes de 20 dies de retards, segur que en 24 hores estaran esgotades en les farmàcies.