Las pantallas ya no entretienen

Ante el nuevo Covid-19 y lo que supone quedarse en casa, muchas personas, en concreto los jóvenes, experimentamos el aburrimiento más que nunca y ya no sabemos qué hacer. Pero, si de normal no interactuamos con la sociedad y vivimos pegados a las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos ¿Cómo es que ahora ya no nos llegan? ¿Podría ser que ya no son lo suficiente entretenidas? Sinceramente espero que este periodo de confinamiento nos ayude a darnos cuenta de que somos seres sociales y de cuanto echamos de menos a nuestra familia y amigos en estos momentos.