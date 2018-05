Xavi Cols, primer fichaje del Peñíscola RehabMedic

Xavi Cols es el primer fichaje del Peñíscola RehabMedic para la próxima temporada. El cierre de Manresa llega al municipio del Baix Maestrat ilusionado y con ganas de demostrar su clase en primera división. Procedente del FC Barcelona B de Segunda División, juega de cierre y cuenta con una buena salida de balón. Además, el nuevo jugador del cuadro peñiscolano, que nació en septiembre de 1998, es internacional con la sub-18 y sub-21.

«Me siento muy agradecido por la confianza que el club y el cuerpo técnico ha depositado en mí, a la vez que muy ilusionado y motivado para aportar lo máximo que pueda a este nuevo proyecto. Además, dar el salto a Primera División era algo importante para mí, así que estoy deseando empezar», comenzó diciendo para luego añadir que «sé que habrá muchos cambios en la plantilla para afrontar esta nueva campaña. Mi ilusión es muy grande, pero no me gusta hablar de expectativas, ya que creo que no son objetivas. Lo único que tengo en mente a día de hoy es empezar a entrenar con los nuevos compañeros y cuerpo técnico, trabajando muy duro para hacer un equipo lo antes posible. El trabajo diario durante la temporada, determinará las expectativas del equipo y las mías».

Xavi Cols ha coincidido con Jaime Peiró y ha sido él el que le ha hablado mucho del club y la ciudad, y sobre todo de la afición. «Conozco, igual que mucha gente, la gran afición que tiene este club y me han hablado muy bien de ellos. Estoy deseando empezar a trabajar para conseguir resultados que tanto el equipo, como ellos, podamos disfrutar juntos. Les puedo asegurar mi compromiso con el equipo y con ellos, ya que como he dicho antes, es algo innegociable para mí. Además, serán un factor clave para nuestros partidos en casa y nos empujarán pase lo que pase durante el partido hacia los 3 puntos», dijo.