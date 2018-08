«La seguridad está garantizada»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló garantiza la inversión de un millón de euros en el estadio Castalia para acometer la obra de mejora que se concretará «progresivamente», tal como se aprobó en una moción acordada por unanimidad por todas las formaciones políticas con representación municipal. Ayer el concejal de deportes del consistorio castellonense, Enric Porcar, contradiciendo a lo manifestado por el presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, aseguró que «sí que está garantizada la seguridad en Castalia». Habló en 'Radio Castellón' para coincidir con la alcaldesa Amparo Marco.

Porcar, que no esconde que es necesario un lavado de cara del fortín castellonense, destacó que los informes que cuenta el Ayuntamiento, elaborados por expertos que fueron consultados para evaluar el estado del estadio, indican que «las estructuras del campo no corren riesgo de derrumbe de ningún tipo. Sí que se pueden ver zonas donde hay trozos de hormigón que se han soltado, pero ya actuamos el verano pasado retirando todo lo más suelto». Enric Porcar agregó que «somos conscientes que tenemos que actuar», pero no dijo cuándo. «Veremos. Sí que hemos avanzado este verano en diferentes proyectos que hay que acometer lo antes posible, en algunos casos», explicó.



El convenio

Respecto a ese convenio que lleva años sin firmarse entre el Ayuntamiento y el CD Castellón, destacó que se creó una comisión con representación de todas las formaciones políticas con representación en el consistorio «para que salga una propuesta de convenio del Ayuntamiento (no del equipo, sino de todos los grupos) para negociar con el club y llegar a un acuerdo beneficioso para el club y también para la ciudad y el consistorio».

Finalizó el edil de deportes diciendo que confía en que dicho convenio se pueda firmar lo antes posibles. «Ojalá pueda ser antes de comenzar la temporada», aunque es muy complicado porque agosto es un mes complejo y porque la competición arranca para el CD Castellón dentro de una semana justo: el sábado 25 a las 20.00 horas recibiendo al Atlético Baleares.