Muere un motorista de 45 años al colisionar con un semirremolque en Vila-real

Un motorista de 45 años de edad, y que responde a las iniciales de J. R. G., murió ayer por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Vila-real.

El suceso se produjo a las 8.13 horas en la avenida de Italia, a la altura del número 50, cuando por causas que se desconocen la víctima se salió de la vía y colisionó contra la parte posterior del semi-remolque de un camión estacionado.

El conductor de la motocicleta, vecino de Vila-real, falleció como consecuencia del fuerte impacto.



Vuelco en la AP7

Según informó el Cicu, seis personas tuvieron que ser atendidas por una Samu en el kilómetro 407 de la AP7, en el término municipal de Orpesa, al sufrir un vuelco la furgoneta en la que viajaban. El aviso se produjo a las 12.53 horas y no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Las mismas fuentes explicaron que solo fue necesario atender a dos varones, aunque no necesitaron ser trasladados a un centro sanitario, ya que las heridas que presentaban eran leves. Al no haber tampoco atrapados, el Consorcio Provincial de Bomberos finalmente no acudió al accidente, tal cual informó el Siab en su perfil de Twitter.