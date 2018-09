Les escoles de Castelló destaquen als Jocs Esportius de la Comunitat

La temporada 2017 - 2018 dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de pilota valenciana ha estat una de les més completes de la província de Castelló.

En anteriors temporades algun equip o escola havien estat amb els millors (Xilxes, Borriol, Onda, Vila-real i Almassora), també a nivell individual Diego López, ha aconseguit molts ors en els últims anys, i la passat temporada va aparèixer Carme de Castelló que es va convertir en una de les millores jugadores de la Comunitat. Però aquesta temporada han sigut 5 esportistes que en la mateixa temporada, han aconseguit èxits en les competicions individuals.

En categoria masculina, el més destacat novament ha estat Diego López, en categoria cadet, que ha aconseguit l'or en escala i corda individual i plata en raspall individual A. A més del títol per equips en raspall iniciació i dos bronzes, en escala i corda per equips i galotxa. També va aconseguir quedar campió de Frare. A més aquests èxits els ha aconseguit en una categoria on és molt complicat perquè hi ha molts jugadors i d'un gran nivell, en el seu primer any en aquesta categoria. També Xavi de Vila-real ha quallat una gran temporada, amb el títol individual d'escala i corda, l'or en galotxa, plata en escala i corda per equips, i bronze en raspall equips.

Carmen de Castelló, ha aconseguit tres medalles en les competicions individuals, plata en frontó i one wall, a més d'un bronze en raspall. També va ser campiona autonòmica de Frare.

Ferran de Castelló i Manel de Castelló, van quedar campions de raspall individual en el nivell B, destacant el gran treball de l'escola i club de Castelló que segueixen creixent.

A nivell d'equips, Vila-real ha estat el gran triomfador en els JECV, amb un or, una plata, un bronze i dos finalistes. Almassora i Onda, han aconseguit dos bronzes i un finalista. Mentre que Castelló ha aconseguit dos finalistes.