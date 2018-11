El PSOE deja en evidencia a Brancal al desmentir su apoyo a la vicealcaldesa

Ali Brancal interpretó el martes el silencio de los concejales del Partido Socialista -ni una sola palabra de apoyo en la opinión pública- como un respaldo a su complicada situación en el ayuntamiento por estar investigada en un juzgado de Castelló. Desde el Partido Socialista, ayer, optaron por romper ese silencio, aunque con la voz baja, para dejar claro que el PSPV, como socio del equipo de gobierno con Compromís, no da de momento ningún paso, ni a favor, ni en contra. Es más, fuentes del grupo municipal socialista remarcaron que no se ha tratado el tema en ninguna reunión del equipo de gobierno y que la vicealcaldesa no ha pedido hablar del tema con la alcaldesa a nivel oficial.

Brancal, como se recordará, esta investigada por el juzgado de instrucción 2 de Castelló, junto al actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento. Su situación se ha visto especialmente comprometida a raíz de un informe emitido por la secretaria municipal, a petición del PP, en el que se remarca que la vicealcaldesa debería comparecer ante la Comisión Permanente de Pleno de Gobierno Abierto y Participación del 22 de noviembre para dar explicaciones y, con ellas, que se decida, por parte de los partidos políticos, si de debe aplicar el Código de Bueno Gobierno y, o pedir que dimita, o exigir a la alcaldesa que la cese.

Ali Brancal, en una comparecencia el pasado martes, dejó claro que no piensa renunciar a su cargo, sobre todo tras conocerse que la Audiencia Provincial debe decidir aún sobre la legalidad o no de los sobres aportados por el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, clave sin duda para el devenir del juicio. Además, insistió en que se siente apoyada por el PSOE y por Castelló en Moviment, socios de Compromís en el Pacte del Grau.

Frente a ello, el portavoz del grupo socialista, Rafa Simó, diseñó otra realidad en una tertulia en Radio Castellón la tarde del martes. Así, Simó dejó claro que para el PSOE «la dimisión es cuestión de partidos y no de gobiernos». En este sentido, comentó que el Partido Socialista, de momento, «esperará a las explicaciones de Ali Brancal en la comisión correspondiente», reconociendo que «este tema no se ha tratado como es debido en Junta de Gobierno».

Reunión de Pacte del Grau

Simó desveló también que desde Compromís ya han pedido una reunión de las tres formaciones Del Acord del Grau, que reconoce que «está bien que tengamos», pero aclarando que desde el PSOE entienden que la complicada situación de la vicealcaldesa «es una cuestión de su partido».

Por su parte, desde el PP el concejal Vicent Sales informó ayer de que se ha solicitado la renuncia de la vicealcaldesa de la presidencia de la Comisión Permanente del Consejo de Participación Ciudadana, que se celebró el martes. «Nos parece un despropósito y nada edificante que la persona que preside este foro esté ahora mismo siendo investigada en un procedimiento judicial», señala Sales, quien insiste en que «Ali Brancal está imputada, y como tal, debe renunciar de todos sus cargos. Y si no, debe ser la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que es quien la nombró, la que haga cumplir el Código de Buen Gobierno y, por tanto, cesarla», enfatiza el concejal popular