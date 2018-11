Murcia continúa siendo territorio prohibido para el Peñíscola FS

Una vez más el Peñíscola RehabMedic acabó goleado tras su visita a El Pozo Murcia, donde nunca ha ganado. Se impusieron los locales 5-1, pese a que los visitantes empezaron fuertes, pero sin aprovechar las oportunidades, como la que tuvo Claudino dos minutos, que desbarató Fabio, que volvió a lucirse, pero ante los grandes quien perdona acaba perdiendo y a los dos minutos Matteus con un tiro raso batió a Molina.

Reaccionaron los visitantes con un remate de Xavi Cols que Fabio logró desviar lo justo para que diese en el larguero. Minutos más tarde Drasler marcaba el segundo tras duro disparo a la salida de un córner, que puso el partido cuesta arriba para los visitantes. Pese a ello el Peñíscola tuvo sus oportunidades, pero Fabio logró mantener su portería a cero

Dani Montes tuvo la primera ocasión clara del encuentro al encarar a Fabio después de que Claudino robase el balón, pero el meta del conjunto murciano evitó que los castellonenses abrieran el marcador. A pesar del asedio inicial de los de Juanlu Alonso, fue el conjunto murciano el que se adelantó en el marcador, después de que Matteus mandase el balón al fondo de las mallas con un disparo raso de puntera con su pierna derecha. Pese al marcador el Peñíscola no cedió y buscó un gol que no llegó por las intervenciones de Fabio, para encajar un tercer gol al filo del descanso. Demasiado premio para los murcianos.

Tras el descanso y pese a que los murcianos buscaron sentenciar, los visitantes no se rindieron, hasta que Juan Emilio, que no sabemos por qué no sale con el cinco inicial, aprovechó una perdida de balón de Drasler para acortar distancias.

Pero el propio Drasler, picado por el error, marcó el 4-1 tras una jugada colectiva, lo que pesó en los visitantes. Pito cerraba el marcador a falta de 8 minutos a la salida de un córner, con lo que los murcianos certificaban la victoria y los peñiscolanos encajaban su primera derrota a domicilio, en esa cancha que siempre les ha sido negativa.